Harfuch se reúne con el director del FBI en Washington: destacó captura de objetivos buscados por EEUU

García Harfuch se reunió en días pasados con el director de la DEA. Foto: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sostuvo este miércoles 18 de marzo una reunión con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, en los Estados Unidos.

El encuentro se llevó a cabo en Washington, donde el funcionario mexicano reafirmó que la cooperación bilateral se basa en la reciprocidad, respeto a la soberanía y la responsabilidad compartida.

Además, Harfuch destacó que derivado del intercambio de información entre ambas naciones, las autoridades mexicanas han detenido en el país a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados por el FBI, así como otros generadores de violencia.

“Seguiremos trabajando para recudir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, escribió en sus redes sociales.

Foto: SSPC

Cabe señalar que entre las detenciones recientes de sujetos buscados por el FBI se encuentran Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por liderar una organización criminal de trasiego de cocaína desde Sudamérica hasta EEUU y Canadá, además de contar con protección del Cártel de Sinaloa.

Harfuch se encuentra en EEUU para reunirse con representantes de seguridad

Este lunes Omar García Harfuch se reunió con el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, para hablar sobre temas de seguridad.

Durante el encuentro, ambos funcionarios conversaron sobre la coordinación binacional como herramienta para reducir la actividad criminal asociada al tráfico de drogas.

Esta fue la imagen que compartió la DEA en sus redes sociales. Foto IG: deahq

Cole detalló que la reunión se centró en la cooperación transfronteriza para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la seguridad de comunidades en ambos lados de la frontera.

Por su parte, Harfuch indicó en sus redes sociales que también habló de la contención del tráfico de armas hacia México, así como de la reducción de la violencia mediante detenciones de alto impacto.

*Información en desarrollo...