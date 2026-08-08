Buscan a un hombre en Nueva York acusado de incendiar intencionalmente la casa de su padre y causar su muerte

La Policía estatal de Nueva York busca a Thomas David Ryan por el incendio intencional de una casa en Greenville y la muerte de su padre, Robert Ryan (Policía del Estado de Nueva York)

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La Policía estatal de Nueva York intensificó la búsqueda de Thomas David Ryan, de 32 años, por su presunta relación con la muerte de su padre, Robert Ryan, de 70 años, cuyo cuerpo fue hallado el jueves por la noche dentro de una vivienda incendiada en Greenville, en el condado de Orange. Los investigadores describieron el episodio como un incendio provocado de manera intencional.

La fuerza informó que concentra el operativo sobre un hombre que habría sido captado por cámaras de vigilancia al ingresar a la casa de su padre y salir corriendo unos 45 minutos después, en un momento posterior a lo que parecía ser una explosión.

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Además, la policía cree que se desplazaba en el Toyota Prius gris modelo 2016 de la víctima, con matrícula de Nueva York HNH-7671.

Greenville está a unos 217 kilómetros (135 millas) al norte de la ciudad de Nueva York. Las autoridades pidieron a los residentes que revisen grabaciones de cámaras de vigilancia desde las 18:00 del jueves hasta la madrugada, y que informen de inmediato cualquier movimiento sospechoso.

Cómo comenzó la investigación

La investigación comenzó cerca de las 19:30 del jueves, cuando agentes respondieron a un incendio en una vivienda de Greenville y luego encontraron el cuerpo (Policía del Estado de Nueva York)

Según la reconstrucción inicial, el caso comenzó cerca de las 19:30 del jueves, cuando agentes respondieron a un incendio en una vivienda de Greenville. Tras extinguir las llamas, encontraron dentro de la casa el cuerpo de un hombre que luego fue identificado como Robert Ryan.

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De acuerdo con la pesquisa preliminar, el fuego fue intencional. Un video de vigilancia citado por ABC News habría registrado a Thomas David Ryan huyendo de la vivienda en llamas.

La Policía estatal indicó el sábado que la víctima era el padre del sospechoso. También precisó que Robert Ryan se había retirado al condado de Orange, mientras el resto de la familia vive en Long Island.

Los investigadores señalaron que Thomas Ryan no residía con su padre cuando ocurrió el hecho y que no tenía otros vínculos actuales conocidos con la comunidad de Greenville. La fuerza agregó que analiza un volumen amplio de registros de video para reconstruir sus movimientos desde la escena.

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La policía lo considera armado y peligroso

La policía considera a Thomas David Ryan armado y peligroso, y difundió que fue visto por última vez en la zona de Greenville Turnpik (Policía del Estado de Nueva York)

La policía sostuvo que Thomas David Ryan está armado y es peligroso. La última vez que fue visto estaba en la zona de Greenville Turnpike, con pantalones deportivos negros y camiseta negra; mide 1,88 metros y pesa unos 90 kilos, según los datos difundidos.

Los agentes afirmaron que el sospechoso llevó una vida nómada y que se alojó en numerosos albergues en todo el estado de Nueva York. También indicaron que mantiene contactos en el condado de Suffolk y en el condado de Clinton, en el norte del estado.

El operativo, según la fuerza, incluye un “esfuerzo amplio y conjunto entre varias agencias” con otros departamentos, centros de análisis del delito, funcionarios de transporte y recursos de aviación. Además, se desplegaron patrullas adicionales en Greenville y en comunidades cercanas.

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Familiares del sospechoso dijeron que desde hace tiempo sufre problemas de salud mental y que tiene antecedentes penales. Fuentes policiales añadieron que los investigadores también revisan ese historial.

Testimonios de familiares y vecinos

La hija de la víctima, Stephanie Coiro, dijo a ABC News que su padre “no merecía morir”. En declaraciones a CBS News New York, lo describió como una persona generosa, divertida y siempre sonriente, y afirmó que nunca abandonó a su familia.

El vecino Dylan Acevedo contó que intentó rescatar a Robert Ryan cuando advirtió el fuego: “Entré en la casa y la cocina estaba en llamas. Intenté llamar a alguien. Nadie contestó. Tuve que salir de allí, y entonces toda la casa se incendió”. Luego añadió: “Me partió el corazón. Porque, ¿cómo se puede hacer eso a alguien? A un anciano. ¿Cómo se puede hacer algo así?”.

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Otra vecina, Ruth Daily, relató que se enteró por una llamada de su hijo, que trabaja en el cuerpo de bomberos. “Me dijo que creía que la casa de enfrente estaba en llamas. Miramos por la ventana y vimos humo”, dijo. “Es triste. ¿Qué más se puede decir?”.

Entre los residentes también se instaló el miedo por la posibilidad de que el sospechoso siga en libertad. Lori McClintock resumió ese clima al contar que pidió cerrar la casa con llave, algo que, según dijo, no suelen hacer.

En un comunicado, la policía subrayó que “La ayuda de la comunidad es fundamental, e incluso la información más insignificante podría resultar invaluable para que esta investigación llegue a una resolución segura”. Cualquier persona que vea a Thomas David Ryan debe comunicarse con la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Estatal de Middletown al 845-344-5300 o llamar al 911.

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