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Ariadna Montiel reafirma necesidad de “ética” en Morena tras escándalo de diputadas de Puebla

El partido ha visto mermada su imagen pública tras los múltiples escándalos de políticos que ocupan cargos públicos

Ariadna Montiel reafirma necesidad de “ética” en Morena tras escándalo de diputadas de Puebla. (Foto: Morena)
Ariadna Montiel reafirma necesidad de “ética” en Morena tras escándalo de diputadas de Puebla. (Foto: Morena)
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Tras el último escándalo de diputadas de Morena en Puebla, quienes hicieron comentarios que intentaron demeritar a personas de la tercera edad, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, ha aceptado que la ética “es muy necesaria” en las filas del movimiento político que representa.

Morena se prepara para elecciones de 2027

En su mensaje, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Partido, la dirigente comentó que una de las acciones del partido para hacerle frente a “los embates que sufre el proyecto” es el trabajo en territorio:

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“Tenemos una misión histórica en este momento, ante los embates que sufre el proyecto que representamos, encabezado por nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum. Mantenemos la idea de que la base es el territorio, el vínculo cotidiano con las familias, con las comunidades, y en general con el pueblo de México, eso es lo que nos hará salir adelante”.

Reiteró que la existencia del Consejo Consultivo es relevante y adelantó que el partido ya se encuentra en preparativos para nombrar a quienes le representarán en las 17 candidaturas rumbo a la elección de 2027:

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“Para cumplir con la expectativa de nuestra militancia, pero sobre todo del pueblo de México... Le pedimos al Consejo Consultivo que nos apoye, que siempre esté de la mano con nosotros y sea parte de la conciencia política de nuestro Movimiento”.

Agustín Guerrero Castillo publica un video en X y atribuye a “Descasadas” expresiones que califica como discriminatorias contra personas de 60 años y más, al sostener que no reflejan el ideario del movimiento

Últimos escándalos pasan factura a Morena

En las últimas semanas, los dichos de las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, han causado polémica dentro y fuera de Morena, debido a que ambas despotricaron en contra de hombres de la tercera edad, asegurando que “huelen a baúl del recuerdo” y “ya se están pudriendo”.

Los comentarios causaron la molestia no solo de la dirigente nacional sino de la propia Sheinbaum, quien se posicionó el pasado 5 de agosto:

“Sean de Morena o de cualquier otro partido político o sin partido político, no es correcto hablar de ninguna persona en una forma discriminatoria. Estamos en contra de cualquier forma de discriminación, cualquier forma”.

Previo a que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) abriera un expediente para investigar a las legisladoras, Ariadna Montiel comentó que desde su perspectiva se le “se les deberían suspender los derechos”.

Además de esta polémica, el partido también se mantiene al centro del escrutinio público por casos como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por Estados Unidos de mantener vínculos con la facción de Los Chapitos en abril de este año, junto a él 9 personas más también fueron acusados.

En pleno proceso interno para definir las candidaturas de Morena rumbo al 2027, han surgido divisiones internas, como la de Chihuahua, donde la militancia local del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México han mostrado su apoyo a Cruz Pérez Cuéllar, descartando a la la morenista Andrea Chávez, los posicionamientos públicos han mostrado la desconfianza en la senadora con licencia.

Layda Sansores fue captada viajando en primera clase rumbo a Madrid España. (Fotos: X/@vampipe)
Layda Sansores fue captada viajando en primera clase rumbo a Madrid España. (Fotos: X/@vampipe)

Pese a que Montiel ha recomendado a la militancia y a los políticos de Morena mantener una imagen pública alejada de los lujos y los despilfarros, actualmente, el escándalo se centra también en la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien se viajó a Madrid, España, para celebrar su cumpleaños número 81.

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