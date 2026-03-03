Así era El Mencho: iracundo, sencillo al vestir pero vanidoso y libre en el amor

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

La vida de Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes siempre fue un misterio, así como la de Ismael “El Mayo” Zambada, quien tardó más de 50 años en ser capturado, “El Mencho” fue otro de los capos de élite más escurridizos del país, sin embargo se puede reconstruir una radiografía con los objetos personales que fueron encontrados en su última morada, así como los testimonios de algunos personajes que estuvieron cerca de él en algún momento.

Entre los objetos hallados en una de las cabañas del Rancho “El Pinto” cerca de donde capturaron a “El Mencho”, se encontraron diversos artículos que habrían pertenecido al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se encontró al menos cinco tratamientos para barba, ácido hialurónico, rastrillos, un tinte para cabello café oscuro para hombre, tinte para barba, perfumes exclusivos, desodorantes y cepillos de dientes.

Y es que estos objetos muestran que “El Mencho” era una persona que cuidaba mucho su aseo personal y gustaba de verse bien, incluso testimonios de capos lo refieren así.

Entre lo hallado en lo que fue el último refugio de Rubén "Nemesio" Oseguera Cervantes se encontró una bicicleta eléctrica para hacer ejercicio, medicamentos de varios tipos, tintes para cabello y barba para hombre Foto: Redes sociales

Dos de las personas que convivieron en algún momento con el líder del CJNG fueron un ex integrante del Frente 30 de las FARC, identificado con el nombre clave ‘Piscis’, y de un sicario entrenado en el Rancho Izaguirre, apodado “El Elegante”. Ambos proporcionaron datos sobre operadores cercanos a Oseguera, incluidos números telefónicos y detalles del organización criminal.

“El Elegante”, declaró que ser testigo de la cercana relación de “El Mencho” y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” o “El 090”, a quien consideraba como un hijastro.

Comida, fruta y galletas se hallaron en la cocina en su rancho de Tapalpa REUTERS/Liberto Urena

”Es una persona alta (‘El Mencho’), sin barba, siempre estaba bien aseado de su cara, tez moreno claro, las veces que lo vi fueron como unas 10 veces que fue al cerro; siempre iba con ropa sencilla, muy humilde, siempre con huaraches, siempre que llegaba al cerro siempre se dirigía al ‘090’”.

Un ex integrante del Frente 30 de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien era escolta personal de “El Sapo” y se convirtió en el testigo protegido identificado como “Piscis”, declaró que otro de los lugares en donde visitaban a “El Mencho” era Puerto Vallarta.

Objetos personales de El Mencho entre desodorantes, perfumes, tratamientos personales para cuidado de la piel REUTERS/Liberto Urena

En el centro turístico tenía una casa de seguridad en la que era visitado por Mendoza Gaytán.

”(‘El Sapo’) siempre se mueve en la sierra para llegar a Vallarta y al poblado de las Palmas en Jalisco, él se mueve de Nayarit por Amatlán de Cañas y de ahí a Vallarta para ver al ‘Mencho’, ahí es donde este tiene su casa de seguridad”, dijo el colombiano en su testimonio del 20 de junio de 2025.

Era muy religioso, muestra de ello su adoración a San Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe y a San Charbel REUTERS/Liberto Urena

Amor libre

En su acta de defunción se menciona en estado civil “unión libre” y es que aunque no se sabe si se casó legalmente con Rosalinda González Valencia alias “La Jefa”, sí era sabido que fue su esposa por décadas. Nacida en Michoacán a inicios de los años 60, Rosalinda ha sido una figura clave en la estructura financiera y administrativa del grupo criminal.

Originaria de Aguililla, Michoacán, al igual que “El Mencho”, pertenece a una de las familias más influyentes del narcotráfico mexicano: los González Valencia, también conocidos como “Los Cuinis” con quienes El Mencho se asoció para crecer su imperio criminal.

El acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México, documenta la muerte de Oseguera Cervantes por impactos de arma de fuego en pecho, abdomen y extremidades, ocurrida el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, y avala la entrega del cuerpo a sus familiares.

Rosalinda es considerada una pieza clave en la estructura financiera del CJNG. Su familia fue responsable de crear una red de lavado de dinero y operaciones comerciales legales e ilegales que permitieron al cártel expandirse en México y el extranjero.

“El Mencho” tuvo al menos tres hijos reconocidos públicamente, dos de los cuales han figurado en investigaciones y procesos judiciales tanto en México como en Estados Unidos.

Rubén Oseguera González, “El Menchito” Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra” y Laisha Michelle Oseguera González.

Sin embargo se dio a conocer que tuvo otra novia “oficial”. Durante el hackeo masivo al gobierno mexicano en octubre de 2022 de parte del grupo Guacamaya Leaks, se reveló la identidad de la presunta pareja actual del líder del Cártel Jalisco Nueva Gebneración (CJNG).

El documento filtrado de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) señalaba a Guadalupe Moreno Carrillo como pareja de El Mencho, tras su aparente separación con Rosalinda González debiendo a su segundo arresto en noviembre de 2021.

Se estima que la “pareja” “El Mencho” ronda los 50 años, ya que las imágenes filtradas por la Sedena la describen como una mujer de tez blanca, cabello negro, que usa maquillaje notable (como sombras azules) y vestimenta elegante, posiblemente captada en un evento formal. La fotografía disponible es borrosa, lo que limita los detalles precisos.

Guadalupe Moreno Carrilla es señalada por la Sedena como la pareja del líder del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio los detalles del operativo para capturar a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El general declaró que la pareja sentimental de El Mencho fue clave para su captura.

Dijo que mediante Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho; que la trasladó a Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con El Mencho.

Entre lo encontrado en la última casa donde habitó El Mencho fue ubicado una caja de chocolates y rosas que pudo haber compartido con su última novia, clave en el seguimiento para atraparlo y abatirlo

La pareja sentimental se retiró del inmueble y se obtuvo información de inteligencia de que El Mencho permaneció en una cabaña.

Iracundo

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha reavivado la atención sobre presuntas amenazas que podría haber ejercido contra las autoridades mexicanas. Tras el fallecimiento de Oseguera Cervantes, volvió a circular una grabación donde se le señala de intimidar directamente a un mando policial en el estado de Jalisco.

El audio, que se viralizó en años recientes, mostraría la capacidad de presión de El Mencho sobre las fuerzas de seguridad. En la grabación, fechada en 2016, se dirige a un oficial identificado como “Delta 1” y exige la retirada de operativos en zonas como Chapala, argumentando que las acciones policiales interferían en las actividades del grupo criminal. El líder del CJNG utilizó lenguaje explícito y amenazas directas contra el agente y sus subordinados. “Relaja a tu gente. Soy Mencho. Relaja tus partidas si no te voy a partir tu ma... a ti y a toda tu bola de per... Te tengo identificados 30. Hasta a tus perros te voy a matar si no te relajas”, se escucha al inicio de la conversación.

'El Mencho' amenaza por teléfono a un elemento policíaco Crédito: Canal de YouTube de Proceso

La reacción del oficial ante las amenazas fue de sumisión. Aceptó las condiciones y ofreció disculpas, manifestando obediencia a las indicaciones recibidas. Al final del intercambio, Oseguera Cervantes se disculpa por el lenguaje empleado, mientras que el agente reitera su disposición a cumplir las órdenes. “Ahí relájemelos a todos y dígales que va de parte mía”, instruyó el líder criminal antes de finalizar la llamada.

La difusión de este audio ha sido interpretada como un reflejo del alcance e influencia del CJNG en la región de Jalisco. La organización, considerada una de las más poderosas de México, ha mantenido una presencia constante en el occidente del país. Las amenazas de El Mencho evidencian un entorno donde las fuerzas de seguridad enfrentan riesgos al intentar contrarrestar las actividades delictivas.

Respecto al destino del agente conocido como Delta 1, las autoridades confirmaron su detención al día siguiente de la conversación, aunque no revelaron su identidad. Se presume que ocupaba un cargo relevante dentro de la corporación policial, dado que tenía la capacidad de movilizar a su personal en zonas clave para la organización criminal.