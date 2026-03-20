México

Pentágono advierte a estadounidenses por violencia en México previo al Mundial 2026: ofrece ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas

El almirante Frank Bradley y Derryck Anderson advirtieron que la violencia de los cárteles del narcotráfico representa un riesgo particular para los residentes permanentes estadounidenses que viven en México y los turistas que visitan el país

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El Pentágono advirtió sobre la
El Pentágono advirtió sobre la ola de violencia que se vive en el país provocada por cárteles del narcotráfico. (Reuters)

Ante el Congreso de Estados Unidos (EEUU), mandos de Fuerzas Especiales del Pentágono advirtieron que la violencia de los cárteles del narcotráfico representa un riesgo particular para los residentes permanentes estadounidenses que viven en México, así como a los turistas que visitan el país cada año. Esto, en un contexto marcado por la proximidad de la Copa del Mundo de Futbol 2026, que iniciará el próximo mes de junio.

Fue el pasado jueves cuando se presentó el testimonio, de forma conjunta ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de EEUU, por el almirante Frank Bradley, jefe de Comando de Operaciones Especiales de EEUU, y por Derryck Anderson, subsecretario adjunto del Pentágono para Operaciones Especiales.

Los dos funcionarios señalaron que la percepción creciente del apoyo estadounidense a las operaciones contra los cárteles en México incrementa el riesgo para sus connacionales.

El documento presentado por Bradley y Anderson, señala que “la violencia incitada por los cárteles plantea desafíos de seguridad persistentes en toda la región, incluyendo en México, donde residen 1.6 millones de residentes permanentes de EU y que recibe la visita anual de 9 millones de turistas de EU”.

El testimonio añade que “la reciente publicidad y el aumento en la percepción sobre el apoyo estadounidense a las operaciones contra los cárteles en México suscitan preocupaciones sobre el riesgo para los ciudadanos de EEUU”.

En México se llevarán a
En México se llevarán a cabo 13 partidos del Mundial de Futbol 2026. REUTERS/Daniel Becerril

La alerta se da mientras el país se prepara para albergar 13 partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 durante el verano, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. En el México también se llevarán a cabo 4 encuentros clasificatorios, que están programados para finales de marzo.

La advertencia llegó luego de que el pasado 25 de febrero la Embajada de Estados Unidos en México levantó las restricciones de viaje para ciudadanos estadounidenses en ciertas partes del país, medida que había sido implementada tras la operación policial del 22 de febrero, que concluyó con la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su testimonio escrito, los funcionarios estadounidenses destacaron el papel de las operaciones especiales estadounidenses en el combate a las organizaciones del crimen trasnacional en América y extendieron un ofrecimiento formal de cooperación a las Fuerzas Armadas Mexicanas.

“Aplaudimos su reciente eficacia y nos mantenemos preparados para proporcionar apoyo de Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF, por sus siglas en inglés) a las Fuerzas Militares y de seguridad mexicanas con el fin de desmantelar las organizaciones narco-terroristas”, expresaron.

Cabe destacar que Estados Unidos mantiene vigente su alerta de viaje a México, misma que fue publicada originalmente en agosto de 2025, en la que recomienda ejercer mayor precaución al señalar riesgos de crimen, secuestro y terrorismo. Dicha alerta desaconseja viajar a los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guerrero.

De acuerdo con el diagnóstico presentado por el Pentágono, las redes de narcotráfico en el continente americano continúan socavando la gobernabilidad en la región y alimentan flujos ilegales de drogas y migrantes irregulares que afectan a Estados Unidos, aun con el reforzamiento en la seguridad fronteriza.

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