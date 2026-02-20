México

Gloria Trevi, Kenia Os y todos los mexicanos que estarán en el Tecate Emblema 2026

La diversidad definió al cartel de este año, donde una generación de músicos nacionales compartirá escenario con estrellas internacionales en la Ciudad de México

La nueva edición del festival
La nueva edición del festival llega con una potente apuesta por el talento nacional, reuniendo a figuras como Gloria Trevi y Kenia Os junto a artistas internacionales en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Especial)

El Tecate Emblema 2026 convocará a miles de asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México los días 16 y 17 de mayo. La nueva edición del festival apuesta por una programación variada, donde el talento nacional ocupará un lugar relevante entre artistas de talla internacional.

El evento tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de músicos y agrupaciones mexicanas que han conseguido reconocimiento en distintos géneros.

La organización apuesta por una
La organización apuesta por una programación variada donde los músicos mexicanos compartirán escenario con figuras internacionales como Jonas Brothers y Paris Hilton. (Instagram)

El cartel oficial, difundido a través de las redes sociales oficiales del festival, destaca la participación de voces consolidadas y proyectos emergentes. La representación mexicana en esta edición refuerza el objetivo del festival de ser un punto de encuentro entre lo global y lo local.

El cartel mexicano, en primer plano

La edición 2026 del Tecate Emblema suma a su alineación a una selección de artistas nacionales que reflejan la diversidad de la escena musical actual:

  • Gloria Trevi
  • Kenia Os
  • Bruses
  • NSQK
  • Santos Bravos
  • Christian Chávez
  • Jotdog
  • Alanis Yuki
  • Alan Navarro
Kenia Os ya había tenido
Kenia Os ya había tenido la oportunidad de presentarse en el festival, en su edición 2022. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

La presencia de estos músicos permitirá que el público disfrute de propuestas ya reconocidas y descubra nuevos talentos nacionales en el mismo escenario donde compartirán espacio con artistas internacionales.

Diversidad y estilos de la escena nacional

El festival busca que la música mexicana esté representada desde distintos ángulos. Este año, la variedad se manifiesta en la combinación de artistas con carreras consolidadas y proyectos que han irrumpido recientemente en el panorama nacional.

Cada uno de estos nombres aporta estilos y trayectorias distintas. Gloria Trevi se mantiene como referencia del pop en español, mientras que Kenia Os se consolida como figura de la nueva generación.

Gloria Trevi, Kenia Os, Bruses,
Gloria Trevi, Kenia Os, Bruses, NSQK y Jotdog encabezan la representación nacional en el line up oficial del Tecate Emblema 2026. EFE/Great Talent Records

Por su parte, la participación de Bruses y NSQK responde al auge de propuestas alternativas y urbanas, y agrupaciones como Jotdog y Santos Bravos suman experiencia y variedad al cartel.

Tecate Emblema 2026: plataforma para el talento local

De esta manera, el Tecate Emblema se consolida como uno de los festivales de música más importantes del país, caracterizándose por reunir a artistas de distintas nacionalidades y estilos.

La edición 2026 refuerza su compromiso de visibilizar el talento nacional, permitiendo que músicos mexicanos se presenten ante audiencias masivas y compartan escenario con figuras internacionales como los Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Paris Hilton.

El Tecate Emblema 2026 representa
El Tecate Emblema 2026 representa una plataforma para que exponentes mexicanos como Bruses o NSQK consoliden su proyección y fortalezcan el vínculo con su audiencia. (Foto AP/Berenice Bautista)

La preventa de boletos, anunciada por Ticketmaster para el 25 de febrero, ha generado alta expectativa en redes sociales, lo que confirma el interés del público por los artistas nacionales y extranjeros que integran el cartel. El festival representa una oportunidad para que los exponentes mexicanos consoliden su proyección y fortalezcan su relación con el público.

Tecate EmblemaTecate Emblema 2026Kenia OsGloria TreviBrusesNSQKJotdogCDMXAutódromo Hermanos RodríguezConciertosFestivalesmexico-entretenimientomexico-noticias

