Sismo de 5.6 en Oaxaca activa alertas en CDMX: Brugada reporta saldo blanco y llama al simulacro del viernes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se encontraba en plena reunión de gabinete para la construcción de la paz cuando la alerta sísmica interrumpió la mañana de este lunes 4 de mayo. Ella misma salió a informar a la ciudadanía con los datos en la mano: el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.6, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
“La información que tenemos es que no hubo ninguna afectación”, dijo Brugada, aunque aclaró que los protocolos de revisión seguían activos para confirmar que no existieran daños en la infraestructura de la capital.
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Saldo blanco en la capital
El movimiento telúrico se registró a las 09:19 horas a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, con una profundidad de 9 kilómetros. La alerta sísmica se activó en 13,797 altavoces con una efectividad del 98.61%, según reportó el C5.
Las autoridades capitalinas confirmaron saldo blanco:
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- No se reportaron daños en infraestructura
- No hubo personas lesionadas
- El Metro CDMX activó protocolos de revisión y reanudó operaciones gradualmente
- Protección Civil realizó recorridos preventivos en las 16 alcaldías
La propia Brugada reconoció que el sismo apenas se percibió en algunas zonas de la ciudad.
La alerta que no llegó a los celulares
Una de las notas discordantes de la mañana fue la falla en la “Alerta presidencial” para teléfonos celulares, el sistema de notificación más reciente implementado en la capital. Miles de usuarios reportaron que la alerta no llegó a sus dispositivos, mientras que el sistema tradicional de altavoces funcionó sin problemas.
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El Gobierno de la CDMX lamentó la falla y pidió a la ciudadanía reportar también cualquier problema con los altavoces físicos instalados en postes al 911, a Locatel o al correo c5_cdmx@c5.cdmx.gob.mx.
El recordatorio que llegó a tiempo
Brugada aprovechó el momento para lanzar un mensaje que va más allá del saldo del día: este jueves 7 de mayo se realizará el Simulacro Nacional, y cada sismo real debe servir como ensayo mental para ese ejercicio.
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“Cada evento de este tipo debe servirnos para prepararnos, para salvar vidas. Tenemos que saber cuánto tiempo tardamos en salir, preparar a la familia”, dijo la funcionaria, quien llamó a la ciudadanía a mantener la calma, retomar sus actividades con normalidad y sobre todo, no faltar al simulacro del viernes.
Un sismo que no pasó a más, pero que recordó a millones de capitalinos algo que México sabe de sobra: la preparación no es opcional.
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