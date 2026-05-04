Claudia Sheinbaum respalda a director del IPN y le pide explicar investigaciones por malversación

La presidenta Claudia Sheinbaum solicita al director del IPN aclarar investigaciones por presunta malversación de fondos.| EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que, en su reciente visita a Palenque, se reunió con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y con Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Sheinbaum afirma que, en ese encuentro, solicitó al titular del IPN aclarar las investigaciones por presunta malversación de fondos en la institución. Reyes Sandoval reconoce que “había mucha oscuridad en ese patronato”, por lo que la presidenta le pide transparentar el caso ante la ciudadanía.

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Sheinbaum informa que el director del IPN acudirá a La Mañanera esta semana para presentar un informe detallado sobre el tema. La presidenta reitera su respaldo a Reyes Sandoval y destaca su trayectoria: “Tengo una muy buena opinión del director del Poli, es una eminencia; trabajaba en Oxford, en Reino Unido”.

Durante la conversación, el director del IPN plantea la necesidad de un aumento en el presupuesto para la institución.

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