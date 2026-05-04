México

Claudia Sheinbaum respalda a director del IPN y le pide explicar investigaciones por malversación

La presidenta solicita al director del IPN aclarar la situación que atraviesa la institución académica por presunta malversación de fondos

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum solicita al director del IPN aclarar investigaciones por presunta malversación de fondos.| EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La presidenta Claudia Sheinbaum solicita al director del IPN aclarar investigaciones por presunta malversación de fondos.| EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostiene que, en su reciente visita a Palenque, se reunió con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y con Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Sheinbaum afirma que, en ese encuentro, solicitó al titular del IPN aclarar las investigaciones por presunta malversación de fondos en la institución. Reyes Sandoval reconoce que “había mucha oscuridad en ese patronato”, por lo que la presidenta le pide transparentar el caso ante la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Sheinbaum informa que el director del IPN acudirá a La Mañanera esta semana para presentar un informe detallado sobre el tema. La presidenta reitera su respaldo a Reyes Sandoval y destaca su trayectoria: “Tengo una muy buena opinión del director del Poli, es una eminencia; trabajaba en Oxford, en Reino Unido”.

Durante la conversación, el director del IPN plantea la necesidad de un aumento en el presupuesto para la institución.

PUBLICIDAD

Información en proceso...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraMario DelgadoIPNPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde se reúne con Harfuch en Sinaloa: así habló la política a la que Rocha Moya llamó “meserita”

La mandataria interina reiteró que mantendrá la coordinación con el Gobierno de México y dará seguimiento a las estrategias de seguridad

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde se reúne con Harfuch en Sinaloa: así habló la política a la que Rocha Moya llamó “meserita”

Hugo Sánchez manda misterioso mensaje en redes y se abre la posibilidad de que vuelva a dirigir

El pentapichichi cuenta con bastante experiencia dirigiendo en los banquillos

Hugo Sánchez manda misterioso mensaje en redes y se abre la posibilidad de que vuelva a dirigir

Mercado de centenarios de oro y onzas de plata del 4 de mayo: lo que necesita saber

Las monedas hechas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su costo puede subir o bajar constantemente

Mercado de centenarios de oro y onzas de plata del 4 de mayo: lo que necesita saber

Sheinbaum atribuye a campaña mediática las acusaciones de corrupción en Morena tras caso Rocha Moya y recuerda el operativo en Chihuahua

La mandataria subrayó la importancia de la soberanía nacional frente a episodios de injerencia extranjera

Sheinbaum atribuye a campaña mediática las acusaciones de corrupción en Morena tras caso Rocha Moya y recuerda el operativo en Chihuahua

Clima extremo en México: tornados en el norte y calor de 45 grados en el sur este martes 4 de abril; se activa alerta por los drásticos cambios de temperatura

Los servicios meteorológicos nacionales reportan que 25 estados presentan temperaturas por arriba de 35 °C, con máximas superiores a 45 °C en el noroeste de Guerrero. El monitoreo se realiza en tiempo real para el territorio mexicano

Clima extremo en México: tornados en el norte y calor de 45 grados en el sur este martes 4 de abril; se activa alerta por los drásticos cambios de temperatura 
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chapo” Guzmán envía carta en la que solicita su extradición a México tras ser condenado en Estados Unidos

“El Chapo” Guzmán envía carta en la que solicita su extradición a México tras ser condenado en Estados Unidos

Sheinbaum confirma que Rubén Rocha Moya mantiene seguridad adicional tras pedir licencia como gobernador

Juez determinará si Rocha Moya será detenido en México: Luisa María Alcalde da avances de la solicitud de Estados Unidos

No solo Rocha Moya: Estados Unidos tendría una lista de políticos mexicanos a los que también podría solicitar en extradición

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de mayo: helicóptero de la Marina se desploma al intentar despegar en Zona Naval de Mazatlán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así vivieron el sismo los conductores de Hoy este lunes 04 de mayo

Así vivieron el sismo los conductores de Hoy este lunes 04 de mayo

Así vivió Paola Rojas el sismo de 5.6 que sacudió este 4 de mayo a CDMX: “Hay que ponerse a salvo”

Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco

Río Roma y la canción que pocos saben que hicieron para Ángela y Pepe Aguilar

Enrique Iglesias roba un beso a cadete en Feria de Tabasco y causa furor en redes

DEPORTES

Hugo Sánchez manda misterioso mensaje en redes y se abre la posibilidad de que vuelva a dirigir

Hugo Sánchez manda misterioso mensaje en redes y se abre la posibilidad de que vuelva a dirigir

Descartan fracturas de Gilberto Zurdo Ramírez tras perder por nocaut técnico ante David Benavidez: “Está tranquilo”

¿Habrá castigo? Exárbitros opinan sobre posible alineación indebida del América

Panamá vs Inglaterra: el partido histórico de Rusia 2018 se repite en el Mundial 2026

“Santander es un corruptazo”: José Ramón Fernández escala polémica por supuesta alineación indebida del América