¿Por qué se suspende la Mañanera de Sheinbaum el martes 05 de mayo? Conoce el motivo

(Crédito: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el martes 5 de mayo no se realizará la conferencia de prensa denominada “La Mañanera”.

La mandataria explicó que la suspensión responde a compromisos previamente agendados, entre los que se encuentran una reunión con el gabinete de seguridad y un viaje a Puebla.

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En el estado de Puebla, gobernado por Alejandro Armenta Mier, se conmemorará la Batalla de Puebla, episodio histórico en el que el general Ignacio Zaragoza logró la victoria sobre las fuerzas invasoras de Napoleón III. El traslado de la presidenta a esta entidad forma parte de las actividades oficiales relacionadas con la efeméride nacional.

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