México

Caifanes y Robbie Williams encabezarían el Pulso GNP 2026: anuncian fecha y lugar

La séptima edición del festival despertó euforia tras un video promocional cargado de guiños sobre los posibles headliners

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El festival musical más esperado
El festival musical más esperado del Bajío ya confirmó fecha y sede, y todo apunta a que Caifanes y Robbie Williams serán los protagonistas de una edición que promete emociones fuertes. (AP/Aurea Del Rosario) (REUTERS /Ritzau Scanpix)

El Pulso GNP, uno de los festivales musicales más esperados del país celebrado en el Bajío, vuelve en 2026 y ya ha encendido la expectativa entre los fanáticos.

Aunque el cartel oficial aún no se ha dado a conocer, todas las señales apuntan a que Caifanes y Robbie Williams serán los grandes protagonistas de esta edición.

Las pistas en el video oficial revelan a Caifanes y Robbie Williams como posibles headliners del festival Pulso GNP. (X/ @PulsoGNP)

El reciente video promocional publicado en las redes oficiales del festival presentó fragmentos de Viento de Caifanes y Rock DJ de Robbie Williams, lo que ha sido interpretado por seguidores y prensa como una pista clara sobre la presencia de ambos artistas.

Fecha confirmada y sede: el regreso al Bajío

El festival confirmó su regreso con un post en redes que únicamente anticipa la fecha y el recinto:

  • El Pulso GNP celebrará su séptima edición el 10 de octubre de 2026, consolidando su papel como uno de los festivales más importantes de la región.
  • El evento se llevará a cabo en el Autódromo de Querétaro, un espacio que ha albergado a miles de asistentes en ediciones pasadas y cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a grandes figuras nacionales e internacionales.
El Pulso GNP 2026 confirma
El Pulso GNP 2026 confirma su regreso al Bajío con séptima edición el 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro. (X/ @PulsoGNP)

En este sentido, el regreso del Pulso GNP marca la reactivación de los grandes festivales en el Bajío, con capacidad para atraer público de diferentes estados y propuestas musicales diversas.

Las pistas del cartel: Caifanes y Robbie Williams

Aunque los organizadores aún no han revelado el cartel completo, el video promocional utilizado para anunciar la fecha ha sido clave para interpretar a los posibles headliners.

  • En el teaser se escuchan fragmentos de Viento (Caifanes) y Rock DJ (Robbie Williams).
  • En años anteriores, el festival usó esta estrategia para anticipar artistas antes del anuncio oficial.
  • La presencia de Robbie Williams cobra fuerza ya que tiene conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX el 7 y 8 de octubre, fechas muy cercanas al festival.
  • Caifanes, por su parte, tiene presentaciones confirmadas en el Centro Ceremonial Otomí y en el Auditorio Nacional entre abril y mayo.
Soccer Football - Soccer Aid
Soccer Football - Soccer Aid 2022- England XI v World XI - London Stadium, London, Britain - June 12, 2022 Singer Robbie Williams performs at half time Action Images via Reuters/Matthew Childs

La expectativa crece en redes sociales, donde los fans ya empiezan a apostar por el resto del lineup y a compartir sus deseos de ver a estos gigantes en Querétaro.

Qué esperar y próximos anuncios

La tradición del festival sugiere que, tras el anuncio del lineup, las fases de venta de entradas se agotarán rápidamente. Por ello, en las próximas semanas se espera la publicación oficial del cartel completo, los detalles de la preventa de boletos y la revelación de experiencias adicionales para los asistentes.

Caifanes dará dos shows en
Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)

Con fecha y sede confirmadas, todo indica que el Pulso GNP 2026 será una de las citas obligadas para los amantes de la música, con Caifanes y Robbie Williams como figuras centrales en el esperado regreso del festival al Bajío.

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