La famosa creatina: ¿por qué este suplemento para el gimnasio está de moda y en qué ayuda?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En gimnasios y redes sociales, la creatina se volvió uno de los suplementos más buscados por quienes entrenan fuerza o buscan mejorar su rendimiento físico.

Este compuesto, presente de manera natural en el cuerpo humano y en alimentos como la carne y el pescado, se comercializa en polvo o cápsulas para complementar la dieta.

Su popularidad aumentó tras la difusión de estudios científicos que avalan su eficacia y seguridad, así como por el respaldo de entrenadores y deportistas profesionales.

El atractivo de la creatina radica en su capacidad para ayudar a los músculos a producir energía durante ejercicios de alta intensidad.

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Esta propiedad la convierte en aliada frecuente de quienes practican levantamiento de pesas, deportes de velocidad o rutinas de intervalos.

El auge del fitness, sumado a la tendencia de compartir rutinas y resultados en plataformas digitales, impulsó el interés por este suplemento, que se considera seguro cuando se consume en dosis recomendadas.

Según expertos en nutrición deportiva, la suplementación con creatina no solo se relaciona con el crecimiento muscular, sino también con una recuperación más rápida entre series y una mayor resistencia al cansancio.

La evidencia científica respalda estos efectos, lo que contribuye a su adopción masiva tanto en atletas como en personas que recién inician un plan de entrenamiento.

Beneficios comprobados y posibles usos de la creatina

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Diversas investigaciones señalan que la creatina puede incrementar la fuerza y la masa muscular magra tras varias semanas de uso regular.

Además, se ha observado una mejora en el rendimiento en actividades que requieren explosividad, como los sprints o el levantamiento de pesas.

En entornos clínicos, la creatina también se estudia por su potencial para apoyar la rehabilitación en adultos mayores y en personas con enfermedades neuromusculares.

Estudios recientes exploran su efecto sobre la función cognitiva y la salud cerebral, aunque estos usos aún requieren mayor investigación. La variedad de beneficios posibles contribuye a la percepción positiva de la creatina entre la comunidad fitness.

La facilidad de acceso y el bajo costo en comparación con otros suplementos alimenticios refuerzan su atractivo.

Aunque la mayoría de quienes la consumen buscan mejorar su desempeño físico, existe un interés creciente en sus aplicaciones fuera del ámbito deportivo, algo que se observa en foros especializados y consultas médicas.

Seguridad, mitos y recomendaciones de uso

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A pesar de su popularidad, la creatina genera dudas sobre posibles riesgos para la salud. En personas sanas y en dosis adecuadas, no existen pruebas de daños renales o hepáticos. El consumo recomendado suele ser de 3 a 5 gramos por día, acompañado de hidratación suficiente.

Entre los mitos más frecuentes figura la idea de que la creatina causa retención excesiva de líquidos o problemas digestivos.

La evidencia científica no avala estas creencias en la mayoría de los casos, aunque algunas personas pueden experimentar molestias leves al iniciar la suplementación. Ante cualquier síntoma persistente, especialistas sugieren consultar a un médico o nutricionista.

El uso de creatina no es imprescindible para progresar en el gimnasio, pero puede ofrecer ventajas tanto a deportistas experimentados como a quienes buscan optimizar sus resultados. La clave radica en informarse y evitar el consumo indiscriminado, priorizando siempre la seguridad y la consulta profesional.