Director de la DEA presume foto con Omar García Harfuch tras reunión en EEUU: estos son los temas que abordaron

Las declaraciones del funcionario adquieren relevancia en el ámbito político al contradecir la versión de Donald Trump, quien se adjudicó la captura del líder del CJNG. (Infobae México / Jovani Pérez)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y el director de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sostuvieron una reunión por temas de seguridad de ambos países

Durante el encuentro, la agenda priorizó la coordinación binacional como herramienta principal para reducir la actividad criminal asociada al tráfico de drogas. Dicha reunión, según el titular de la DEA, estuvo centrada en la cooperación transfronteriza para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la seguridad de comunidades en ambos lados de la frontera.

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