México

Con túneles en la frontera: así traficaba drogas hacia EEUU “El G”, sujeto detenido en Baja California

Genaro “N” es identificado como líder de una organización criminal transnacional

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Imagen ilustrativa de un túnel
Imagen ilustrativa de un túnel subterráneo localizado en Mexicali, Baja California. Foto: X/@OHarfuch / FGR

Genaro “N”, alias el “G”, identificado como líder de una organización criminal dedicada al trasiego de drogas a los Estados Unidos, fue detenido por autoridades federales en el estado de Baja California.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el sujeto fue detenido como resultado de un trabajo entre corporaciones federales, de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Para que la acción se llevara a cabo también se contó con intercambio de información con agencias internacionales y mecanismos de cooperación, lo que permitió la ubicación y posterior detención de Genaro “N” al ser requerido por los Estados Unidos.

Traficaba drogas a través de túneles

Genaro “N” fue detenido en Baja California al ser acusado por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud y asociación delictuosa.

El sujeto es requerido por el Tribunal General de Distrito para el Distrito Sur de California, cuya investigación lo identifica como uno de los líderes de una organización criminal transnacional.

Los datos refieren que sus funciones consistían en coordinar la logística en el tráfico, distribución y comercialización de grandes cantidades de droga con destino a San Diego, California, y otras ciudades de la Unión Americana.

Para llevar a cabo sus actividades delictivas, controlaba vías terrestres y múltiples túneles subterráneos localizados a lo largo de la frontera con México.

Foto: FGR
Foto: FGR

Seis detenidos más al ser requeridos por EEUU

Seis personas más, requeridas por cortes estadounidenses por narcotráfico, homicidio y delitos sexuales, fueron detenidas en México, en una serie de operativos coordinados entre la Fiscalía General de la República y agencias internacionales para su extradición.

Uno de los casos más relevantes es el de René “N”, quien era buscado por el FBI desde 2012 y fue arrestado en San Luis Potosí tras ser requerido por el Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas, por abuso sexual calificado contra menores.

Los individuos fueron localizados en células dispersas en Baja California, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

Otro arresto relevante es el de José “N”, localizado en Lagos de Moreno, Jalisco, quien fue solicitado por el Tercer Tribunal de Distrito, Departamento West Jordan, en el Condado de Salt Lake, Utah. Está acusado de 12 cargos de abuso sexual calificado de menores y violación equiparada cometidos entre 2020 y 2021.

Los detenidos son requeridos en
Los detenidos son requeridos en diversas cortes de EEUU. Crédito: FGR

En Apodaca, Nuevo León, fue detenido Néstor “N”, acusado por la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, de homicidio en primer grado. Los documentos señalan que habría causado la muerte de una persona con tres disparos.

Por su parte, Noé “N” fue arrestado en Piedras Negras, Coahuila, al ser requerido por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas e investigado también por la DEA por asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Además de los casos mencionados, en Acatlán de Juárez, Jalisco, fue capturado Mario “N”, requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Riverside, acusado de abuso sexual y violación de una menor en cuatro cargos distintos.

Y finalmente, Gilberto “N” fue detenido en Mexicali, Baja California, bajo acusaciones del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York por su supuesta implicación en el tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.

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