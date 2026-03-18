Sergio Mayer regresa al Congreso: “Fue incorrecto y ofrezco una disculpa a la sociedad”

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Sergio Mayer volvió a asumir sus funciones legislativas luego de su participación en el reality show La Casa de los Famosos 2026.

Este miércoles, desde su curul, el legislador ofreció una disculpa a dirigentes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a la sociedad por priorizar su participación en el programa de telerrealidad sobre sus funciones como diputado federal.

“Quizá políticamente fue incorrecto y reconozco... Ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida. Sin embargo, estoy convencido de que el ingreso que tuve en esta situación fue moralmente y legalmente obtenido y por eso solicité la licencia. Y quiero aclarar que el hecho de mi regreso no es una concesión que me están dando de ninguna manera, sino es un derecho y tengo el derecho a solicitar licencia y también tengo el derecho a regresar con mi grupo parlamentario”.

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