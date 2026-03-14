Mac Demarco anuncia gira en México: fechas, ciudades, venta y precios de boletos

El regreso de Mac DeMarco al país incluye seis conciertos que recorrerán desde Ciudad de México hasta Ensenada. (Loollapalooza)

El regreso de Mac DeMarco a los escenarios mexicanos se convirtió en una realidad y ha desatado entusiasmo entre los seguidores del indie y la música alternativa.

Después de varios años sin presentaciones en el país, el artista canadiense confirmó una esperada gira en noviembre de 2026 bajo la producción de Hipnosis. Los fans podrán disfrutar de un recorrido sonoro único por seis ciudades, en una serie de conciertos que prometen noches memorables.

El Festival Hipnosis realizó el anuncio de la gira de Mac Demarco en México a través de sus canales oficiales. (X/ @HipnosisMX)

El tour, titulado Road to Hipnosis: Dreaming, destaca por recorrer desde grandes recintos hasta foros más íntimos y austeros, llevando a Mac DeMarco y su inconfundible estilo a distintos puntos del país. La gira representa, además, un homenaje a la comunidad que ha mantenido vivo el espíritu independiente en México durante dos décadas.

Fechas y ciudades: seis paradas imperdibles

La gira nacional de Mac DeMarco contempla seis conciertos en diferentes regiones, lo que permitirá que fans de norte a sur disfruten de su música en vivo.

Ciudad de México: 6 de noviembre, Estadio Fray Nano

Guadalajara: 8 de noviembre, C4 Concert House

Monterrey: 12 de noviembre, Showcenter Complex

Los Cabos: 14 de noviembre, El Ganzo

Tijuana: 20 de noviembre, Antiguo Cine Bujazán

Ensenada: 22 de noviembre, Centro Cultural Riviera

La gira nacional Road to Hipnosis: Dreaming llevará a Mac DeMarco por seis ciudades mexicanas en noviembre de 2026. (Facebook: Foro Indie Rocks)

Esta lista anticipa cubrir los polos culturales y costeros del país, permitiendo que la celebración tenga un alcance nacional. Los conciertos prometen un repaso por la discografía de DeMarco, desde sus clásicos lo-fi hasta su material más reciente, Guitar.

Venta y precios de boletos: detalles clave

La venta de boletos para la gira de Mac DeMarco ya dio inicio. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Fever y en taquillas seleccionadas, como la Tienda Foro Indie Rocks! en la CDMX.

Precios para CDMX (Estadio Fray Nano): General Fase II: mil 150 pesos / VIP Fase II: mil 800 pesos

Guadalajara: General: mil 257.30 pesos/ Preferente: mil 714.50 pesos

Monterrey: Desde $790 hasta mil 500 pesos

Los Cabos: mil 45 MXN en fase 2

Para Tijuana y Ensenada, la información de precios se encuentra directamente en los puntos de venta.

La gira de Mac DeMarco buscará rendi homenaje a la comunidad independiente que ha sostenido la música alternativa en México por dos décadas. (Foto de archivo)

La demanda fue alta, y algunas fases y secciones ya se encuentran agotadas, por lo que se recomienda asegurar las entradas lo antes posible para no perder la oportunidad de vivir este regreso histórico.

Un show para celebrar el jizz jazz

Con un ambiente íntimo, relajado y cercano con el público, la gira de Mac DeMarco por México promete incluir canciones de su más reciente álbum Guitar y éxitos como Chamber of Reflection, For the First Time y No other Heart.

El tour incluirá tanto los clásicos lo-fi de Mac DeMarco como canciones de su más reciente disco Guitar, además de éxitos reconocidos. (Mac Demarco - Guitar)

De esta manera, la visita de DeMarco promete ser una de las experiencias musicales más importantes de 2026, consolidando la relación entre el artista y el público mexicano en una celebración única para la música indie.