México

Hallan mosasaurio gigante en el noroeste mexicano: su nombre honra la mitología mexica

El hallazgo ha revelado nuevos estudios sobre los métodos de caza y la relación de los animales que habitaron en el Cretácico

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Descubren en México nuevo mosasaurio
Descubren en México nuevo mosasaurio que reinó en los mares hace 70 millones de años. Foto: (Gemini IA)

Un equipo de paleontólogos mexicanos y británicos anunció el hallazgo de una nueva especie de mosasaurio, un depredador marino que habitó los océanos hace aproximadamente 70 millones de años, durante el periodo Cretácico, cuando gran parte del noreste de México estaba cubierto por un mar tropical. El descubrimiento, publicado en la revista científica Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, corresponde a Prognathodon cipactli, un reptil marino adaptado para capturar presas grandes y resistentes, consolidándose como uno de los depredadores dominantes de su ecosistema.

El nombre de la especie tiene un significado cultural profundo. “Cipactli” hace referencia a la criatura acuática primordial de la mitología mexica, un monstruo mitad reptil y mitad pez que, según los relatos cosmogónicos, fue dividido por los dioses para dar origen a la tierra y el cielo. Según Héctor Rivera, jefe del Departamento de Paleontología del Museo del Desierto, el nombre busca honrar la conexión simbólica entre los océanos primordiales descritos en la tradición ancestral y este antiguo depredador marino.

Prognathodon cipactli: el depredador marino
Prognathodon cipactli: el depredador marino del Cretácico descubierto en el noreste mexicano. Foto: (Museo del Desierto)

El ejemplar, cuya longitud se estima entre cinco y seis metros, fue hallado en la Formación Méndez, cerca de Linares, Nuevo León, y se estudió en el Museo del Desierto en Saltillo. Los análisis revelaron características únicas que lo diferenciaban de otros mosasaurios, como mandíbulas profundas, dientes robustos y un hocico corto, diseñados para abatir presas grandes, incluyendo peces de gran tamaño, otros reptiles marinos e incluso animales con caparazón.

Durante el Cretácico tardío, gran parte del noreste mexicano formaba parte del Mar Interior Occidental, una vía marina que dividía América del Norte. En ese entorno, los mosasaurios, incluidos Prognathodon cipactli, dominaron los océanos como depredadores ápice, desempeñando un papel ecológico similar al que hoy ocupan orcas o tiburones. Este hallazgo es especialmente relevante, ya que el registro fósil de mosasaurios en México ha sido limitado, y el descubrimiento aporta información clave sobre la evolución y diversidad de estos reptiles marinos.

Nuevo fósil marino revela cómo
Nuevo fósil marino revela cómo cazaban los antiguos dueños de los océanos. Foto: (Redes sociales)

El estudio también destaca la importancia de la región para la paleontología nacional. Coahuila y el noreste del país se han consolidado como un punto crucial de hallazgos fósiles, donde también se han encontrado depredadores terrestres como Xenovenator espinosai. Mientras Cipactli dominaba los mares, especies como Xenovenator lo hacían en tierra firme, evidenciando la complejidad de los ecosistemas del Cretácico y la coexistencia de grandes cazadores en diferentes ambientes.

La presentación oficial del mosasaurio tuvo lugar en el Museo del Desierto, donde los investigadores destacaron que este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre los depredadores marinos prehistóricos, sino que también fortalece la conexión entre la ciencia y la riqueza cultural e histórica de México. Prognathodon cipactli es, sin duda, un hallazgo que redefine lo que se sabía sobre los antiguos “dueños” de los océanos y confirma el potencial paleontológico del noreste del país.

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