México

Captura del “Lobo Menor” en México: cómo se creó la alianza entre “Los Lobos” y el CJNG

La operación que derivó en su detención fue encabezada por la Secretaría de Marina; la Interpol lo señala por sicariato, extorsión y el presunto homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador

Guardar
Momento de la captura del
Momento de la captura del "Lobo Menor", en Polanco. Es señalado como líder de "Los Lobos" y responsable del asesinato de un excandidato presidencial de Ecuador. (Crédito: X/@petrogustavo)

La mañana de este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la captura de Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, identificado como un operador de alto rango dentro de la organización delictiva ecuatoriana “Los Lobos”.

En la operación, ejecutada en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, participaron elementos de la Secretaría de Marina, La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con la policía de Colombia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo relaciona con operaciones de narcotráfico y coordinación de envíos de cocaína hacia Norteamérica en colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Autoridades mexicanas confirmaron que Juan Carlos “N” desempeñaba un rol clave dentro de “Los Lobos”, supervisando la logística y la seguridad de cargamentos de droga. Además, organismos sudamericanos y Interpol lo vinculan con sicariato, extorsión y el presunto homicidio de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial en Ecuador, en plena campaña electoral en Quito en 2023.

“Los Lobos”, origen y sus vínculos con el CJNG

“Los Lobos” surgieron alrededor de 2020 como una escisión de grupos delictivos que operaban en el sistema penitenciario ecuatoriano, tras la fragmentación de “Los Choneros”. La banda consolidó operaciones de almacenamiento, transporte interno y protección armada de cargamentos de cocaína, convirtiéndose en un actor relevante dentro de la cadena de narcotráfico regional.

La organización mantuvo cooperación operativa con el CJNG, principalmente para coordinar logística, seguridad y envío de drogas hacia México y Norteamérica. Esta relación respondía a intereses operativos compartidos y no implicaba una subordinación jerárquica directa.

El presidente de Colombia anunció
El presidente de Colombia anunció la captura de "Lobo Menor" desde su cuenta de X. (Crédito: X/@petrogustavo)

Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, comandó “Los Lobos” hasta su captura en noviembre de 2025, momento en el cual las autoridades estadounidenses y ecuatorianas lo señalaban como facilitador de operaciones logísticas y de protección de cargamentos de cocaína. Bajo su dirección, la banda consolidó su estructura operativa y presencia en puertos estratégicos.

Ascenso del “Lobo Menor”

Así fue como Juan Carlos “Lobo Menor” se convirtió en un miembro clave dentro de la red, coordinando la continuidad de los envíos de droga hacia Norteamérica y la seguridad de la logística del grupo delictivo.

Su relevancia se refleja en la inclusión de su nombre en circulares rojas de Interpol y en los listados de objetivos prioritarios para las fuerzas de seguridad de Ecuador y México.

La cooperación de “Los Lobos” con el CJNG y su expansión fuera de Ecuador ha sido asociada con un aumento de la violencia local, incluyendo eAnfrentamientos armados y Aamasacres en centros penitenciarios desde 2021.

El caso de “Lobo Menor” evidencia cómo organizaciones locales ecuatorianas consolidan vínculos con cárteles internacionales, coordinando tráfico de drogas y actividades criminales con alcance transnacional, y cómo figuras de alto ranngo pueden impactar en la seguridad regional y en la operación de rutas ilícitas hacia Norteamérica.

Temas Relacionados

Los LobosEl Lobo MenorCJNGSecretaria de MarinaSEMARNarco en Méxicomexico-noticiasmexico-seguridad

Más Noticias

Incrementan a 1,361 los mexicanos evacuados en Medio Oriente: no se reportan incidentes

La SRE indicó que el espacio aéreo en la mayoría de los países de la región permanece abierto solo de manera intermitente, lo que complica la movilidad de quienes buscan salir

Incrementan a 1,361 los mexicanos

Quién es Edwin Gabriel Rangel Luna, la tercera víctima del accidente donde murieron los hijos del CEO de BBVA y socio de AT&T

Alex ‘N’, conductor de una unidad de transporte federal implicada en el siniestro, permanece hospitalizado y se encuentra bajo investigación.

Quién es Edwin Gabriel Rangel

Alerta roja en Perú, México y Argentina: por qué los datos de salud y gobierno están en la mira de los hackers

Un informe demuestra que las amanezas se desplazan con rapidez entre países y afectando a toda la región

Alerta roja en Perú, México

Mexicable de las partes altas de Naucalpan a Toreo: esta sería la fecha que entraría en operación

Esta nueva línea reducirá los traslados en Naucalpan de más de una hora a solo 30 minutos, beneficiando diariamente a 40 mil usuarios

Mexicable de las partes altas

¿Poncho de Nigris creó Ring Royale por rechazo a Marcela Mistral? Esto es lo que se sabe

Comentarios en redes y una declaración encendieron la conversación sobre el posible origen del evento

¿Poncho de Nigris creó Ring
MÁS NOTICIAS

NARCO

Captura del “Lobo Menor” en

Captura del “Lobo Menor” en México: cómo se creó la alianza de “Los Lobos” y el CJNG

Tras muerte de El Mencho, Jalisco refuerza capacitación policial con expertos de Colombia: se preparan para el Mundial 2026

Harfuch destaca captura de El Lobo Menor, líder de Los Lobos y socios del CJNG

Violencia en Zamora: comando asesina a dos hermanos y dos mujeres que no han sido identificadas

Cárteles en México adaptan drones para entrega precisa de drogas en zonas fronterizas y cárceles, alerta Naciones Unidas

ENTRETENIMIENTO

¿Poncho de Nigris creó Ring

¿Poncho de Nigris creó Ring Royale por rechazo a Marcela Mistral? Esto es lo que se sabe

“No, de momento no”: Alana Flores rechaza Ring Royale y desata polémica rumbo al Supernova Génesis 2026

Esta es la millonaria cifra que cobraron Alfredo Adame y Carlos Trejo por su pelea en Ring Royale

Gobierno de México aclara la supuesta relación entre Sheinbaum y la ex actriz de Televisa Adela Noriega

Fans de Christina Aguilera analizan pedir un reembolso tras breve show en CDMX: “Britney Spears su patrona”

DEPORTES

Agustín Palavecino se lanza contra

Agustín Palavecino se lanza contra Pumas: “No mereció el empate”

El Satánico se despide del ring: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO Homenaje a Dos Leyendas del CMLL

Faitelson acepta combate contra Cuauhtémoc Blanco en Ring Royale 2026: esta sería la única condición

Inés Sainz revela acoso por parte de figura del AC Milán: “Quería forzarme a besarlo”

Figura de Bélgica podría perderse partido amistoso ante la Selección Mexicana tras sufrir lesión