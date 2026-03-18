Captura del “Lobo Menor” en México: cómo se creó la alianza entre “Los Lobos” y el CJNG

Momento de la captura del "Lobo Menor", en Polanco. Es señalado como líder de "Los Lobos" y responsable del asesinato de un excandidato presidencial de Ecuador. (Crédito: X/@petrogustavo)

La mañana de este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la captura de Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, identificado como un operador de alto rango dentro de la organización delictiva ecuatoriana “Los Lobos”.

En la operación, ejecutada en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, participaron elementos de la Secretaría de Marina, La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con la policía de Colombia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo relaciona con operaciones de narcotráfico y coordinación de envíos de cocaína hacia Norteamérica en colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Autoridades mexicanas confirmaron que Juan Carlos “N” desempeñaba un rol clave dentro de “Los Lobos”, supervisando la logística y la seguridad de cargamentos de droga. Además, organismos sudamericanos y Interpol lo vinculan con sicariato, extorsión y el presunto homicidio de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial en Ecuador, en plena campaña electoral en Quito en 2023.

“Los Lobos”, origen y sus vínculos con el CJNG

“Los Lobos” surgieron alrededor de 2020 como una escisión de grupos delictivos que operaban en el sistema penitenciario ecuatoriano, tras la fragmentación de “Los Choneros”. La banda consolidó operaciones de almacenamiento, transporte interno y protección armada de cargamentos de cocaína, convirtiéndose en un actor relevante dentro de la cadena de narcotráfico regional.

La organización mantuvo cooperación operativa con el CJNG, principalmente para coordinar logística, seguridad y envío de drogas hacia México y Norteamérica. Esta relación respondía a intereses operativos compartidos y no implicaba una subordinación jerárquica directa.

El presidente de Colombia anunció la captura de "Lobo Menor" desde su cuenta de X. (Crédito: X/@petrogustavo)

Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, comandó “Los Lobos” hasta su captura en noviembre de 2025, momento en el cual las autoridades estadounidenses y ecuatorianas lo señalaban como facilitador de operaciones logísticas y de protección de cargamentos de cocaína. Bajo su dirección, la banda consolidó su estructura operativa y presencia en puertos estratégicos.

Ascenso del “Lobo Menor”

Así fue como Juan Carlos “Lobo Menor” se convirtió en un miembro clave dentro de la red, coordinando la continuidad de los envíos de droga hacia Norteamérica y la seguridad de la logística del grupo delictivo.

Su relevancia se refleja en la inclusión de su nombre en circulares rojas de Interpol y en los listados de objetivos prioritarios para las fuerzas de seguridad de Ecuador y México.

La cooperación de “Los Lobos” con el CJNG y su expansión fuera de Ecuador ha sido asociada con un aumento de la violencia local, incluyendo eAnfrentamientos armados y Aamasacres en centros penitenciarios desde 2021.

El caso de “Lobo Menor” evidencia cómo organizaciones locales ecuatorianas consolidan vínculos con cárteles internacionales, coordinando tráfico de drogas y actividades criminales con alcance transnacional, y cómo figuras de alto ranngo pueden impactar en la seguridad regional y en la operación de rutas ilícitas hacia Norteamérica.