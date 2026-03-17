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Vive Latino revierte la historia de Jay de la Cueva: de dejar Molotov por Fobia a quedar fuera del reencuentro

Elohim Corona, excompañero de Jay en Moderatto, lo suplió en el reencuentro de la banda en el festival Vive Latino 2026

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Jay de la Cueva fue
Jay de la Cueva fue suplido por Elohim Corona en el reencuentro de Fobia. (Fobia, Jay de la Cueva / Instagram)

Treinta años después de abandonar Molotov para integrarse a Fobia, la historia de Jay de la Cueva dio un giro inesperado en el Vive Latino 2026: ahora fue el propio músico quien quedó fuera del regreso de la banda que marcó parte de su trayectoria.

En 1996, tras la salida de Jorge “Chiquis” Amaro, Jay tomó una decisión clave al dejar Molotov antes de grabar su primer disco para sumarse a Fobia, proyecto liderado por Paco Huidobro. Sin embargo, la agrupación se separó meses después. Décadas más tarde, el reencuentro ocurre sin él.

Paco Ayala, Randy Ebright, Tito
Paco Ayala, Randy Ebright, Tito Fuentes y Jay de la Cueva posan sobre el césped a mediados de los años 90, en una imagen que captura los inicios de Molotov. (Molotov: Instagram)

El regreso de Fobia… sin Jay

El pasado 15 de marzo, Fobia volvió a los escenarios en el Vive Latino con Leonardo de Lozanne, Iñaki Vázquez y El Cha. La incógnita sobre quién ocuparía el lugar de Jay se resolvió con la aparición de Elohim Corona, quien tomó las baquetas y desató la ovación del público al interpretar “Veneno Vil”.

Aunque al inicio hubo resistencia entre los fans, la respuesta terminó por validar la incorporación del baterista, conocido por su trabajo en Moderatto.

Fobia ofrece un enérgico concierto
Fobia ofrece un enérgico concierto en el escenario del Estadio GNP Seguros como parte de la edición 2026 del festival Vive Latino. (Fobia: Instagram )

“No fui convocado”: la versión de Jay

Semanas antes, Jay de la Cueva confirmó que no formaría parte del reencuentro, pese a que existieron acercamientos iniciales. “Pues sí… parece ser que sí, pero, desafortunadamente, fíjate que no fui convocado”, declaró.

El músico explicó que tanto él como su equipo esperaron durante semanas un contrato que nunca llegó. “Se nos habló que se nos iba a mandar un contrato y lo estuvimos esperando. Mi mánager estuvo esperando”, señaló.

La noticia de su exclusión le fue comunicada de forma indirecta, lo que generó molestia. Según relató, la falta de comunicación directa contrastó con la relación que mantenía con algunos integrantes de la banda.

Jay de la Cueva. FOTO:
Jay de la Cueva. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La ironía en el Vive Latino

Mientras Fobia celebraba su regreso sin Jay, el músico continuó activo con Molotov, la banda que dejó en los noventa. En fechas recientes, se ha presentado como guitarrista en sustitución de Tito Fuentes, uno de los líderes del grupo.

El contraste no pasó desapercibido para los seguidores: el artista que abandonó Molotov para tocar con Fobia ahora permanece con la primera mientras observa desde fuera el reencuentro de la segunda.

La escena vivida en el Vive Latino no solo marcó el regreso de una banda icónica del rock mexicano, también reescribió uno de los episodios más recordados en la carrera de Jay de la Cueva, en un giro que pocos anticipaban.

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