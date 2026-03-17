Un detenido y tres víctimas de prostitución rescatadas tras cateo en bar clandestino de Cancún

El sujeto señalado como presunto operador del sitio fue identificado como Cruz Armando "N". Crédito: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) informó este 16 de marzo el aseguramiento de un inmueble que operaba como bar clandestino en Cancún, donde autoridades rescataron a tres mujeres presuntas víctimas de trata de personas y detuvieron a un individuo señalado como probable responsable de los delitos de trata y narcomenudeo.

El operativo se realizó en la Supermanzana 234 del municipio, en cumplimiento de una orden de cateo emitida por un Juez de Control.

Según el comunicado oficial, emitido por la FGE, las víctimas habrían sido captadas en distintas regiones del sur de México y otros países, para posteriormente ser trasladadas a Quintana Roo.

Rescate de víctimas y detención durante el operativo

De acuerdo con la información oficial, el operativo fue ejecutado por elementos de la FGE en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

Durante la intervención, tres mujeres fueron rescatadas; se presume que eran obligadas a ejercer prostitución ajena y explotación sexual al interior del establecimiento.

Las tres víctimas fueron trasladadas por autoridades. Crédito: FGE Quintana Roo

Las investigaciones señalan que las víctimas fueron captadas principalmente en zonas con altos índices de marginación y trasladadas Cancún, donde permanecían bajo control de los responsables.

Durante la diligencia, Cruz Armando “N” fue detenido como presunto encargado del lugar y posible responsable de la captación de las víctimas. El comunicado de la fiscalía subraya que este individuo ya se encuentra a disposición del Ministerio Público especializado, quien determinará su situación legal.

Modus operandi y contexto del bar clandestino

Las primeras indagatorias apuntan a que las mujeres eran forzadas a trabajar como meseras y a convivir con los clientes, a quienes se ofrecían fichas de copeo para la compra de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Además, se vendían servicios sexuales con tarifas que oscilaban entre 800 y mil 500 pesos, de los cuales una parte era entregada a la persona que la mantenía cautivas.

Cruz Armando "N" quedó a disposición del Ministerio Público. Crédito: FGE Quintana Roo

En el lugar también se aseguraron sustancias con características similares a marihuana y cocaína, un teléfono celular, preservativos y otros objetos relacionados con las actividades ilícitas.

Elementos de la fiscalía colocaron sellos oficiales de aseguramiento en el inmueble tras concluir la diligencia.

Tras el rescate, las mujeres quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes y recibirán atención especializada.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reiteró su compromiso de combatir la trata de personas y el narcomenudeo en la región, y continuará las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar posibles responsables adicionales.

Otros rescates de víctimas de trata en Quintana Roo

Imágenes de cuando las víctimas eran trasladadas. Crédito: FGE Quintana Roo

En semanas recientes, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha realizado operativos similares en bares ubicados en diferentes municipios.

El pasado 3 de marzo fueron revelados los resultados de una acción coordinada entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, la cual permitió identificar y proteger a 29 mujeres y un adolescente que presuntamente eran víctimas de trata de personas, prostitución ajena y explotación laboral en la entidad.

Las acciones incluyeron el cumplimiento de órdenes de cateo en bares de Cancún y Playa del Carmen.

De acuerdo con la información oficial, en ambos inmuebles se resguardó a mujeres nacionales y extranjeras, así como a un adolescente que habría sido explotado laboralmente.

Tal y como en el reciente caso de Cancún, las autoridades detallaron que las víctimas eran obligadas a participar en esquemas de fichaje y a ofrecer servicios sexuales, con cobros que variaban entre mil y 2 mil pesos por encuentro.