Ricardo Monreal impulsará renovación de tres consejeros del INE que concluyen su periodo en abril

Ricardo Monreal informó que la Jucopo iniciará pronto el proceso de selección de tres nuevos consejeros del INE, cuyos periodos vencen en abril de 2026.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que propondrá esta semana iniciar el proceso para renovar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos periodos concluyen en abril de 2026. Se trata de Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala, quienes integran el Consejo General desde 2017.

El legislador adelantó la propuesta al salir de una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que también se abordó la agenda legislativa y el futuro de la reforma electoral.

Renovación del INE 2026: Monreal plantea iniciar proceso en la Jucopo

Monreal confirmó que llevará el tema ante la Jucopo en los próximos días para activar el mecanismo de selección.

La Jucopo será el órgano encargado de iniciar formalmente el proceso de selección de los tres nuevos consejeros del INE.

“Esta semana voy a plantearle a la Junta que iniciemos el proceso de elección de tres nuevos consejeros electorales que cumplen en abril”, declaró.

El diputado subrayó que el procedimiento es complejo y requiere varias etapas, por lo que urgió a comenzar de inmediato.

Proceso de elección de consejeros del INE: etapas y requisitos clave

El proceso contempla una serie de fases establecidas en la Constitución:

Integración de un Comité Técnico de Evaluación con cinco especialistas

Emisión de una convocatoria pública abierta

Registro y revisión de perfiles de aspirantes

Evaluación de idoneidad y cumplimiento de requisitos legales

Integración de quintetas (cinco finalistas por cada vacante)

Votación en el Pleno de la Cámara de Diputados por mayoría calificada

En caso de no alcanzarse acuerdos, la legislación prevé mecanismos como la insaculación o incluso la intervención de la Suprema Corte.

Retraso en convocatoria del INE por reforma electoral

La emisión de la convocatoria se encontraba suspendida desde meses atrás debido a la incertidumbre en torno a la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal.

El INE se prepara para recibir tres nuevos consejeros cuyos periodos concluyen en abril de 2026. (Imagen Ilustrativa)

El proceso no se inició en tiempo, ya que existía la posibilidad de cambios en la integración o el método de designación del Consejo General del INE.

Tras confirmarse que la iniciativa no modifica estos aspectos, la Cámara de Diputados se prepara para reactivar el procedimiento.

Plazos ajustados: Cámara de Diputados acelera designación

El periodo de los tres consejeros concluye el 4 de abril de 2026, lo que deja un margen reducido —poco más de dos semanas— para concretar los nombramientos.

Ante este escenario, se contemplan dos posibilidades:

Acelerar el proceso para realizar designaciones en tiempo récord

Permitir que el INE opere temporalmente con vacantes mientras concluye la selección

En procesos anteriores, la designación ha tomado hasta tres meses, lo que contrasta con el plazo actual.

Mayoría calificada y consenso político en la elección del INE

Para aprobar a los nuevos consejeros se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

La elección de los nuevos consejeros del INE requiere mayoría calificada en la Cámara de Diputados para garantizar consenso político y legitimidad. (@INE)

Aunque la coalición oficialista cuenta con los números suficientes, Monreal señaló que buscará un acuerdo amplio con las bancadas de oposición.

El objetivo, explicó, es que los nuevos integrantes del INE cuenten con respaldo político transversal que fortalezca su legitimidad.

Agenda legislativa: pendientes tras reunión con Sheinbaum

Además del relevo en el INE, Monreal informó que revisará con el Ejecutivo al menos ocho temas prioritarios en el Congreso:

Reforma sobre pensiones elevadas

Cambios en propiedad industrial y transferencia de tecnología

Modificaciones a la Ley Federal del Trabajo

Reformas en derechos de autor para artistas e intérpretes

Nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual

Ajustes a la Ley de Vivienda

Reformas en materia administrativa y productividad económica

Cambios al Código Penal en delitos ambientales

Sobre la reforma electoral, el legislador indicó que el llamado “Plan B” quedó superado y que será la presidenta quien determine a qué Cámara enviará la nueva iniciativa.

“Ella va a decidir si al Senado o a Diputados; no tenemos inconveniente”, afirmó.