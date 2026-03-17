México

Por opacidad de la FGR, jueza ordena reabrir investigación contra vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal

Una jueza federal determinó que la FGR deberá entregar la totalidad de la carpeta de investigación y permitir su revisión íntegra por la defensa

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La defensa del vicealmirante obtuvo
La defensa del vicealmirante obtuvo tres meses adicionales para analizar pruebas tras la resolución judicial. (FOTO: RRSS)

Una jueza federal ordenó la reapertura de la investigación complementaria en la causa penal 325/2025 contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, de la Secretaría de Marina (SEMAR), acusado de“huachicol fiscal”, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara en repetidas ocasiones a entregar a la defensa la totalidad de la carpeta de investigación.

La resolución fue emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Altiplano, quien además otorgó un plazo adicional de tres meses para que la defensa pueda analizar a fondo las pruebas y robustecer su estrategia legal.

De acuerdo con el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, la decisión judicial responde a una audiencia de tutela de derechos promovida por los representantes legales del vicealmirante, quienes argumentaron que la falta de acceso completo al expediente vulneraba el derecho a una defensa adecuada.

Ordenan acceso total a la carpeta de investigación

Durante la audiencia, la jueza determinó que la FGR deberá permitir el acceso íntegro a la carpeta de investigación, lo que incluye todos los tomos, anexos, cuadernos, discos y demás elementos que conforman el expediente.

Asimismo, instruyó a la Fiscalía a presentar un inventario detallado del contenido del caso, con el objetivo de evitar omisiones y garantizar la transparencia en el proceso judicial. Esta medida busca asegurar que la defensa cuente con todos los elementos necesarios para ejercer plenamente sus derechos.

El caso se reabre en
El caso se reabre en medio de cuestionamientos por la actuación de la Fiscalía.

La juzgadora también ordenó que se facilite la revisión de evidencia digital por parte de los peritos de la defensa, un punto clave señalado por los abogados, quienes habían denunciado obstáculos para analizar este tipo de pruebas.

Señalan irregularidades en actuación de la Fiscalía

Según lo expuesto por la defensa, la FGR incurrió en una negativa reiterada para compartir información esencial del caso, lo que habría limitado significativamente la capacidad de los abogados para preparar su estrategia.

Ante ello, la jueza concluyó que era necesario restituir el equilibrio procesal mediante la ampliación del periodo de investigación complementaria, así como garantizar el acceso total a las constancias.

La resolución representa un revés para la Fiscalía, que ahora deberá cumplir con los lineamientos establecidos por el tribunal y transparentar la totalidad de las actuaciones realizadas en el caso.

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