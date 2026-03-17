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Poncho de Nigris ya prepara la próxima edición del Ring Royal, Wendy Guevara podría aparecer

El evento de boxeo tendrá una nueva versión tras su rotundo éxito

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(Instagram/@ringroyalefights)
(Instagram/@ringroyalefights)

El fenómeno generado por Ring Royale fue masivo, pues tuvo millones de visualizaciones tan sólo en YouTube, además de que fue la sede del esperado encuentro entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, por lo que ahora su organizador, Poncho de Nigris, confirmó una segunda edición.

El evento Ring Royale logró una hazaña insólita al reunir a 5 millones de espectadores simultáneos en YouTube.

El organizador Poncho De Nigris ya anticipó que la segunda edición del evento está en preparación. Aunque la fecha exacta aún no ha sido anunciada, De Nigris aseguró que participará como boxeador en la próxima entrega, sumando así un atractivo adicional para los seguidores.

Además, se confirmó que Wendy Guevara será una de las figuras principales de la siguiente edición, ampliando la expectativa sobre los nuevos enfrentamientos que podrán verse en el cuadrilátero.

La propuesta de Poncho de
La propuesta de Poncho de Nigris sobre un posible combate entre la streamer Crystal Molly y Wendy Guevara encendió la conversación en redes sociales gracias a su viralización. (Instagram)

La respuesta inmediata del público y los millones de espectadores consolidaron a Ring Royale como un fenómeno de entretenimiento digital y en vivo. La organización ya trabaja para reunir a una nueva generación de contrincantes y repetir el éxito de la primera edición.

La Arena Monterrey vivió una jornada sin precedentes, con localidades agotadas y combates que superaron cualquier expectativa del público.

Desde que comenzaron las transmisiones, casi todas las peleas se situaron entre las tendencias globales.

El enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo despertó un interés masivo, mientras que el combate de Abelito y “El Patillas” no tardó en viralizarse.

El respaldo al proyecto se reflejó incluso en redes sociales, donde personalidades como Checo Pérez manifestaron su apoyo, y el streamer Ibai Llanos compartió imágenes de la velada, reconociendo el impacto del evento.

Quiénes ganaron en Ring Royale

  • Alfredo Adame enfrentó a Carlos Trejo y logró imponerse por nocaut en el primer asalto, consolidando su racha tras su éxito en “La Granja VIP” 2025.
Pelea entre Alfredo Adame y
Pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo habría sido pactada: tres puntos claves que lo demostrarían tras el show (Youtube)
  • Marcela Mistral, pareja de Poncho De Nigris, se midió ante Karely Ruiz y, después de tres rounds, obtuvo la victoria con una actuación constante.
  • Aldo de Nigris, sobrino de Poncho, demostró su destreza técnica al derrotar a Nicola Porcella en el segundo round, dejando en claro su dominio en el ring.
  • En el duelo entre Chuy Almada y Alberto del Río, la decisión quedó en manos del jurado, que otorgó el triunfo a Chuy Almada tras una pelea pareja.
  • El combate entre Bull Terrier y Abelito se definió por la potencia física, siendo Bull Terrier quien se quedó con la victoria.
  • Yoiker, músico y figura de las redes, no pudo resistir la precisión de Ronny, quien se impuso en su enfrentamiento.
  • El único combate de parejas de la velada, propuesto por Poncho, tuvo como protagonistas a La Kyliezz y Georgiana contra Mvgler y Velvetine; la dupla de La Kyliezz y Georgiana se alzó con el trofeo.

La sugerencia de enfrentar a Crystal Molly con Wendy Guevara surgió en una charla distendida mientras la streamer participaba en la cobertura del espectáculo.

De Nigris, en tono jocoso, soltó: “A ver si la próxima te subes con Wendy o qué”, provocando risas y una respuesta desenfadada por parte de la invitada: “No me da miedo, pero sí me la rifo”. Este intercambio, replicado en fragmentos virales, multiplicó las expectativas y reavivó los rumores sobre el futuro del show.

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