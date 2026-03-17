México

Paloma Morphy y Los Retros: estos son los artistas mexicanos que estarán en el Lollapalooza 2026

La dos propuestas mexicanas mezclan estilos y emociones distintas y compartirán cartel con estrellas como Charly xcx y The Smashing Pumpkins

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La próxima edición del festival
La próxima edición del festival contará con el talento de Paloma Morphy y Los Retros, dos artistas que están revolucionando la escena musical nacional. (Fotos: Instagram)

La edición 2026 de Lollapalooza Chicago confirmó la presencia de artistas mexicanos en su cartel oficial, reafirmando el avance de la música nacional en escenarios internacionales.

Paloma Morphy y Los Retros destacaron entre más de 170 propuestas que formarán parte del festival en Grant Park, del 30 de julio al 2 de agosto. Su inclusión evidencia la diversidad y el alcance global de la escena mexicana contemporánea.

Paloma Morphy y Los Retros
Paloma Morphy y Los Retros forman parte de los más de 170 proyectos confirmados para el festival en Grant Park del 30 de julio al 2 de agosto. (Instagram/ @palomamorphy)

Ambos proyectos llegan a Lollapalooza en un momento clave de sus carreras y aportan distintas perspectivas musicales, ofreciendo al público internacional una muestra del talento emergente de México.

Paloma Morphy: una voz emergente de CDMX que ha trascendido fronteras

Paloma Morphy representa la nueva ola de artistas mexicanos que ha logrado captar la atención fuera del país. Su propuesta alternativa y su reciente reconocimiento internacional la colocan como una de las apuestas del festival.

  • Ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2025.
  • Su música fusiona pop alternativo y electrónica, con letras introspectivas.
  • Temas como lo que un día fue, SEB e interesante le han otorgado visibilidad en plataformas digitales y festivales de Latinoamérica y Europa.
  • La cantante reaccionó efusivamente en redes, compartiendo el cartel con sus seguidores.
La inclusión de Paloma Morphy,
La inclusión de Paloma Morphy, ganadora del Latin Grammy 2025 a Mejor Nuevo Artista, destaca el alcance internacional del talento emergente mexicano. REUTERS/Ronda Churchill

La presencia de la chilanga en Lollapalooza 2026 marca un nuevo paso en su crecimiento artístico y expone su trabajo ante un público diverso, ampliando las posibilidades para la música independiente mexicana.

Los Retros: nostalgia y frescura desde Baja California

Los Retros es el proyecto de Mauri Tapia, quien ha logrado posicionar su música en mercados internacionales gracias a una mezcla de estilos clásicos y modernos. Su participación en el festival refuerza la influencia de la música mexicana en la escena indie global.

  • Proyecto originario de Baja California, con influencia de soul, indie y psicodelia.
  • Temas como Someone to Spend Time With y Amtrak han acumulado millones de reproducciones.
  • Reconocido por su sonido nostálgico, producción casera y estética retro.
Los Retros, desde Baja California,
Los Retros, desde Baja California, aportarán una mezcla de soul, indie y psicodelia, consolidando la diversidad sonora mexicana en Lollapalooza 2026. (Instagram/ losretross)

La inclusión de Los Retros en el cartel de Lollapalooza 2026 fortalece la representación mexicana y subraya el interés del público internacional por propuestas originales.

México en Lollapalooza: muestra de diversidad y proyección

La presencia de estos dos proyectos mexicanos en Lollapalooza 2026 confirma el momento de expansión que vive la música nacional. Ambos artistas reflejan distintas búsquedas creativas, lo que enriquece la programación del festival.

  • Participarán junto a figuras consolidadas de la música global como The Smashing Pumpkins, Charly xcx y The xx.
  • Su inclusión contribuye a visibilizar la producción artística de México en nuevos mercados.
Su presencia junto a figuras
Su presencia junto a figuras como The Smashing Pumpkins y The xx confirma el dinamismo y crecimiento de la música mexicana en festivales internacionales. (Instagram/ @smashingpumpkins)

En este sentido, la llegada de Paloma Morphy y Los Retros a uno de los festivales más importantes del mundo evidencia el dinamismo de la escena mexicana y abre puertas para futuros talentos en la industria internacional.

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