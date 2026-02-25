The xx en la CDMX: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

The xx confirma regreso a la Ciudad de México con concierto en el Pepsi Center WTC el 4 de abril de 2026. (Instagram)

La banda británica The xx anunció su esperado regreso a la Ciudad de México, con un concierto programado para el 4 de abril de 2026 en el Pepsi Center WTC.

Después de ocho años de ausencia en escenarios nacionales, tras su presentación en el Corona Capital 2017, el grupo prepara una presentación que ha despertado gran entusiasmo entre sus seguidores y en la agenda musical del país.

La banda británica The XX regresa a México tras ocho años de ausencia tras su última visita en el Corona Capital 2017. (X/ @The_xx)

El reencuentro de The xx con el público mexicano promete una experiencia especial, con un repaso por sus principales éxitos y la expectativa de escuchar material nuevo en un espectáculo que forma parte de su gira internacional previa a su participación en Coachella 2026.

Fechas y fases de venta

El acceso a los boletos para el concierto de The xx en CDMX se organizará en diferentes etapas, permitiendo a distintos públicos asegurar su lugar en el evento:

Venta a fans: 26 de febrero desde las 9:00 horas

Preventa Banamex: 26 de febrero a partir de las 11:00 horas (exclusiva para tarjetahabientes)

Venta general: 27 de febrero desde las 10:00 horas (abierta a todo público)

La compra de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. Para quienes utilicen tarjeta de crédito Banamex, estará disponible la opción de 3 meses sin intereses en compras a partir de 3 mil pesos.

El show de The xx en CDMX forma parte de su gira internacional previa a su participación en Coachella 2026. (Instagram/ @thexx)

Este esquema escalonado busca facilitar la adquisición de boletos y evitar la sobresaturación de la plataforma, además de dar preferencia a los seguidores más cercanos a la banda. Anticipar la compra es clave ante la alta demanda esperada para este regreso.

Precios oficiales y zonas

Las tarifas para el concierto de The xx ya fueron publicadas y varían según la ubicación dentro del recinto. Los precios oficiales, con cargos incluidos, son los siguientes:

Banamex VIP: 2 mil 480 pesos

General: mil 674 pesos

Box Superior: 984 pesos

Sección C: mil 364 pesos

Espacios reservados para personas con discapacidad: mil 674 pesos

Los precios oficiales del concierto de The xx varían entre los mil 364 y los 2 mil 480 pesos mexicanos, dependiendo de la zona elegida en el Pepsi Center. (X)

La compra se podrá realizar en línea o en taquilla. Anticipar la compra resulta fundamental para asegurar los mejores lugares, considerando la respuesta habitual del público mexicano ante este tipo de espectáculos internacionales.

Trayectoria y expectativas

Fundada en Londres en 2005, The xx es reconocida por su influencia en el indie pop y la electrónica contemporánea. Su álbum debut, xx, obtuvo el Mercury Music Prize y superó los cuatro millones de copias vendidas a nivel global.

Trabajos como Coexist y I See You consolidaron su reputación en la escena internacional, alcanzando posiciones destacadas en listas de Reino Unido y Estados Unidos. Durante los años recientes, los integrantes desarrollaron proyectos personales, mientras que en 2025 la banda confirmó su regreso al estudio para trabajar en un cuarto disco.

El concierto del 4 de abril anticipa una selección de éxitos y posibles adelantos del cuarto disco de The XX, aumentando la expectativa entre sus fans. (Instagram/ @thexx)

De esta manera, el recital del 4 de abril marcará el inicio de una nueva etapa para la agrupación. El evento contemplará un repaso por los principales éxitos del grupo, así como la posibilidad de escuchar adelantos de su próximo material, lo que incrementa la expectativa entre sus seguidores.