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ES OFICIAL: CDMX entrega ‘Pensión Hombres Bienestar’, quiénes pueden registrarse a este programa social para recibir 3 mil pesos bimestrales

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega de tarjetas para el apoyo económico en el Zócalo capitalino

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Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega de este programa social. Foto: X/@GobCDMX.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega del programa social Pensión Hombres Bienestar en la capital del país.

Este acto se realizó durante la tarde de este lunes 16 de marzo en un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde estuvo presente la mandataria capitalina, quien lo encabezó.

El programa social fue creado a finales del 2024 una vez que Brugada llegó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Cabe destacar que se trata de un apoyo económico que se entrega exclusivamente en la capital del país.

Los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México reciben un total de 3 mil pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas otorgadas por autoridades capitalinas.

El evento de entrega se
El evento de entrega se realizó en el Zócalo de la CDMX donde los futuros beneficiarios recibieron su tarjeta del programa social. Foto: X/@GobCDMX.

Este lunes 16 de marzo, nuevos beneficiarios de este programa social recibieron su respectiva tarjeta en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de realizar el proceso de incorporación al programa por parte de trabajadores del Gobierno capitalino.

En el lugar, cientos de hombres adultos mayores esperaron las palabras de Clara Brugada en el templete del Zócalo, quien destacó la importancia de la Pensión Hombres Bienestar, que otorga a los integrantes de este programa social un total de 3 mil pesos bimestrales.

¿Quiénes pueden acceder a la Pensión Hombres Bienestar en la CDMX?

Cierta parte de la población puede llevar a cabo el registro de la Pensión Hombres Bienestar:

  • Personas del sexo masculino de 60 a 64 años de edad.
  • Que sean residentes y puedan comprobar que viven en la Ciudad de México.
Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

Bimestralmente, los nuevos beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar recibirán un total de 3 mil pesos bimestrales en sus tarjetas que les fue otorgada este lunes 16 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Qué documentos y requisitos se necesitan para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar 2026?

Para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México este 2026 se necesitan lo siguientes requisitos, así como documentación correspondiente:

  • Ser residente de la Ciudad de México. 
  • Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64  años, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años”, para el ejercicio fiscal 2026.
  • Presentar identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cédula, cartilla, licencia).
  • Entregar comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses.
  • Mostrar acta de nacimiento si la fecha no es visible en la identificación.
  • Proporcionar CURP si no aparece en la identificación.
  • Llenar solicitud de ingreso.
Es necesario tener en cuenta
Es necesario tener en cuenta los documentos y requisitos para acceder a la Pensión Hombres Bienestar. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para recibir el apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

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