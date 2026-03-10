Pensión Hombres Bienestar 2026 CDMX: lanzan este importante aviso sobre el retraso de pagos a todos los beneficiarios

La Pensión Hombres Bienestar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

La Pensión Hombres del Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a personas mayores residentes en la capital.

Tras la creación de la Pensión Mujeres del Bienestar por parte del Gobierno de México, un apoyo económico destinado a mujeres de 60 a 64 años, las autoridades capitalinas anunciaron el inicio de este programa social.

Como indica su nombre, este programa está destinado a hombres de la Ciudad de México con edades entre 60 y 64 años.

Cada dos meses, los beneficiarios reciben 3 mil pesos en las tarjetas proporcionadas por el Gobierno de México.

Hombres de 60 a 64 años pueden formar parte de este programa social para recibir un total de 3 mil pesos bimestrales. Foto: Sebien.

El objetivo de este programa es que los beneficiarios cuenten con un respaldo que les permita tener una vejez digna y acceso a un recurso económico para cubrir sus necesidades.

Beneficiarios de este programa social han reportado que algunos no han recibido el pago del mes de febrero, el cual corresponde al primer bimestre de 2026, que abarca los meses de enero y febrero.

Ante esto, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social del Gobierno (Sebien) de la Ciudad de México lanzó un aviso importante sobre el pago que algunos beneficiarios han dicho que no han recibido.

Las palabras de la mandataria capitalina fueron dadas a conocer en conferencia de prensa este martes 15 de julio. Crédito: Youtube/Clara Brugada Molina.

Lanzan importante aviso sobre el pago de la Pensión Hombres Bienestar en la CDMX este 2026

A través de un comunicado, el SEBIEN del Gobierno de la Ciudad de México indicó un aviso crucial para todos aquellos que no han recibido el pago de la Pensión Hombres Bienestar 2026.

El depósito correspondiente al bimestre de enero-febrero de este 2026 todavía no se ha realizado, según lo mencionado por la dependencia capitalina.

Precisó que se dispersará en las respectivas tarjetas de cada beneficiario una vez que se concluya con el proceso administrativo de la nueva empresa que gestionará a partir de este año los plásticos.

Asimismo, agradeció la comprensión a los beneficiarios y pidió estar atentos a los canales oficiales para saber la fecha exacta de depósito de la Pensión Hombres Bienestar, la cual es de 3 mil pesos.

El depósito se realizará a los beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar una vez se termine el nuevo proceso administrativo con la empresa que gestionará los pagos. Foto: SEBIEN CDMX.

¿Qué documentos y requisitos se necesitan para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar 2026?

Para formar parte de la Pensión Hombres Bienestar en la Ciudad de México este 2026 se necesita lo siguiente:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64 años, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años”, para el ejercicio fiscal 2026.

Presentar identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cédula, cartilla, licencia).

Entregar comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses.

Mostrar acta de nacimiento si la fecha no es visible en la identificación.

Proporcionar CURP si no aparece en la identificación.

Llenar solicitud de ingreso.

Es importante contar con los documentos y requisitos para formar parte de este programa social de la Ciudad de México. Foto: X/@DirPCAzcapo.