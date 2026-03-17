Detienen en EEUU a exfuncionario de Baja California por llevar casi 70 kilos de metanfetamina

Diversos paquetes con metanfetamina (Infobae España/Ilustrativa)

Fernando Luis Esquer Díaz, quien fungió como director de Servicios Generales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) fue detenido cuando trató de ingresar a Estados Unidos con casi 70 kilogramos de metanfetamina.

La captura de dicho hombre fue realizada en Calexico cuando elementos de la Oficina de Aduanas y protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se dieron cuenta que había paquetes con droga en el vehículo del hombre.

Los registros judiciales indican que la detención del hombre fue realizada el 25 de febrero pasado.

“El acusado Fernando Luis ESQUER-Diaz importó a sabiendas e intencionalmente 500 gramos o más, es decir, aproximadamente 69.86 kilogramos (154.01 libras), de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de metanfetamina”, se puede leer en el documento denominado 2/26 - mj - 8122 - LR del Distrito Sur de California.

Parte del documento judicial (Captura de pantalla)

Informes de la prensa señalan que el exfuncionario fue detenido cuando trató de pasar de Mexicali a territorio estadounidense usando una camioneta GMC de color gris. Sin embargo, elementos de seguridad fronterizos detectaron que había anomalías en las puertas y en la parte del maletero de la unidad.

Aunado a lo anterior un binomio canino alertó sobre la ubicación de sustancias ilícitas en la unidad. Para poder acceder a la droga los agentes tuvieron que desmantelar el auto y encontraron un total de 149 paquetes con una sustancia cristalina que dieron positivo a clorhidrato de metanfetamina.

ISSSTECALI se deslinda del sujeto detenido

Por su parte el ISSSTECALI aseguró que la persona detenida con metanfetamina no tiene relación con la institución, según recogen informes periodísticos, pues una revisión realizada por Infobae México en los canales oficiales no muestra un posicionamiento respecto al detenido.

Según la institución el sujeto capturado en la frontera ya no forma parte de la misma desde hace más de un año.

Detenido sujeto con cargamento de metanfetamina en Tijuana

Por su parte, el 11 de marzo pasado fue informado el arresto de un hombre que llevaba una cantidad “masiva” de droga. En dicha ocasión las autoridades indicaron que se trató de una afectación financiera a un grupo delictivo.

El hombre capturado (SSC-BC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado (SSC-BC) arrestaron a Paul Salvador “N” debido a que manejaba una camioneta Toyota RAV4 gris en la que fueron aseguradas más de 200 bolsas de plástico con droga sintética que dieron un peso de 113 kilos. Dicho sujeto fue capturado sobre la calle Río Papaloapan en la colonia Desarrollo Urbano Ejido Matamoros.