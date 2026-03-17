Cuál es mineral fundamental para la protección del colon y la prevención del cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de salud pública a nivel global.

El número de casos y las tasas de mortalidad asociadas presentan cifras elevadas, especialmente en países desarrollados, donde los estilos de vida y factores ambientales influyen directamente en la incidencia de la enfermedad.

De acuerdo con datos recientes citados por The New England Journal of Medicine, la tendencia al alza obliga a revisar los métodos de prevención y diagnóstico temprano.

La lista de factores de riesgo es amplia. Entre ellos se encuentran la predisposición genética, antecedentes familiares y síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch.

Los hábitos de vida también afectan directamente, principalmente el consumo elevado de carnes procesadas, la baja ingesta de fibra, el sedentarismo y el tabaquismo. Además, la exposición a productos químicos y ciertos tipos de radiación incrementan la vulnerabilidad.

Nutrición y salud del colon: una relación crucial

Nutrición y salud del colon: una relación crucial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica disponible señala que la alimentación desempeña un papel esencial en la protección del colon. Diversos especialistas del Hospital Liv y otras instituciones de prestigio han subrayado la importancia de una dieta equilibrada para reducir el riesgo de cáncer colorrectal.

El consumo regular de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres proporciona antioxidantes, fibra y micronutrientes que ayudan a mantener la salud intestinal. Además, estos alimentos contribuyen a minimizar la inflamación y favorecen el tránsito intestinal adecuado.

Entre los patrones dietéticos asociados con un menor riesgo de cáncer colorrectal, destacan:

Frutas y verduras : Aportan fibra y antioxidantes, combatiendo la inflamación intestinal.

Cereales integrales : Favorecen la digestión por su alto contenido de fibra.

Legumbres: Proveen proteínas y micronutrientes beneficiosos para el organismo.

El mineral clave en la protección del colon: el calcio

Diversas investigaciones han señalado a un mineral específico como el más abundante en el cuerpo humano y el más relevante en la prevención del cáncer colorrectal. Más del 99 por ciento de las reservas de este mineral se encuentran en los huesos y dientes, pero su papel es indispensable para una variedad de procesos biológicos.

El mineral clave en la protección del colon: el calcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mineral interviene en la contracción muscular, la secreción hormonal, la señalización nerviosa y la regulación vascular. Mantener niveles adecuados resulta fundamental para el funcionamiento eficiente de órganos y tejidos, incluido el colon.

Evidencia científica sobre el calcio y el cáncer colorrectal

El calcio ha sido objeto de múltiples estudios clínicos por su impacto en la salud del colon. Investigadores han documentado que una ingesta adecuada de calcio, tanto en la dieta como en suplementos, está asociada con una reducción significativa del riesgo de cáncer colorrectal.

En un análisis de la literatura científica realizado hasta diciembre de 2013, los expertos identificaron que por cada 300 miligramos adicionales de ingesta diaria de calcio, el riesgo de cáncer de colon se reduce en aproximadamente un 8 por ciento. Cuando la fuente es un suplemento, la reducción alcanza el 9 por ciento. Así lo detalló el profesor Gökhan Erdem, especialista del Hospital Liv de Turquía, quien participó en la investigación.

Las conclusiones apuntan a que el consumo regular de calcio, tanto en la dieta como en suplementos, podría disminuir la probabilidad de desarrollar pólipos colónicos y el riesgo general de cáncer colorrectal.

Diagnóstico y prevención: acciones clave

Ante cualquier síntoma o sospecha de cáncer colorrectal, los médicos recomiendan un abordaje integral que incluye el análisis de antecedentes familiares, pruebas de laboratorio y estudios de imagen. Los protocolos diagnósticos suelen contemplar:

Evidencia científica sobre el calcio y el cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuento sanguíneo completo

Marcadores tumorales

Pruebas genéticas como la MSI

Estudios de imagen: tomografía axial computarizada, ultrasonido, resonancia magnética, radiografía de tórax, tomografía por emisión de positrones y angiografía

Biopsias guiadas por tomografía

El papel de los suplementos en la prevención

En los últimos años, la investigación médica ha enfocado sus esfuerzos en analizar el impacto de ciertos suplementos en la prevención de tumores colorrectales. Estudios publicados por el Hospital Liv destacan que la suplementación con vitamina D y otros micronutrientes podría reducir el riesgo de cáncer de colon.

El uso estratégico de suplementos, bajo supervisión médica, se está consolidando como parte de los planes de atención preventiva en hospitales de referencia. Tomar decisiones informadas sobre el consumo de estos productos puede marcar la diferencia en la salud y el bienestar general.

Las principales conclusiones de los estudios recientes señalan que:

Los suplementos de vitamina D y el mineral del que se hablará más adelante están asociados con un menor riesgo de cáncer colorrectal.

El consumo regular y en dosis adecuadas de estos suplementos puede reducir la aparición de pólipos colónicos, considerados precursores del cáncer.

Instituciones sanitarias de alto nivel han comenzado a integrar estos suplementos en sus protocolos preventivos.

Una variedad de alimentos como pescado, lácteos, cereales fortificados, jugos y hongos se muestran en una mesa, representando fuentes esenciales para mantener niveles adecuados de vitamina D. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de una dieta equilibrada, la adecuada suplementación y un diagnóstico oportuno resulta la mejor estrategia para proteger la salud del colon y reducir el impacto del cáncer colorrectal.