Solicitud de AMLO para apoyar a Cuba “estará fiscalizada”, asegura Sheinbaum

Crédito: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó el origen de la convocatoria que realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2014) para que la ciudadanía mexicana brinde apoyo solidario al pueblo de Cuba.

Durante su mensaje López Obrador compartió una cuenta bancaria de Banorte, de la asociación civil Humanidad con América, en la que se busca recaudar apoyo económico para la compra de alimentos, medicinas y otros productos indispensables para la población cubana.

La iniciativa generó críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre la situación legal de la cuenta bancaria utilizada para reunir los donativos. Ante ello, Sheinbaum explicó que la convocatoria surgió a partir de una iniciativa ciudadana, luego de que diversas personalidades publicaran un desplegado en el diario La Jornada.

“Hace algunos días salió un desplegado en el periódico La Jornada en el que firman muchas personalidades y personas. Llaman a depositar a una cuenta del banco Banorte, que ellos abrieron, y que solicitaron a la Secretaría de Hacienda que esta asociación civil pudiera ser donataria para que se deposite ahí apoyo a Cuba. Eso fue iniciativa de ciudadanos que hicieron esta solicitud”, declaró.

La mandataria también aclaró que la cuenta bancaria no está exenta de supervisión y que, como cualquier otra, deberá cumplir con las normas financieras vigentes: “Todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación igual. No es algo que vaya a ser excluido de la regla de todos los depósitos; todo siempre es fiscalizado porque decían quién sabe cuánta cosa. Este es un llamado solidario al pueblo de Cuba”, sostuvo.

La presidenta habló sobre lo que el expresidente mencionó en sus redes el fin de semana. (Presidencia)

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de la constitución de la Asociación Civil Humanidad con América, la jefa del ejecutivo confirmó que “solicitaron ser donatarios y se le otorgó por parte de Hacienda” y, respecto al tiempo de su fundación, Sheinbaum desconoce esa información.

Claudia Sheinbaum se suma al llamado de AMLO para apoyar a Cuba a través de colecta económica

Sheinbaum da respalda a AMLO | Crédito: Infobae México

La presidenta señaló que la ciudadanía mexicana puede realizar donaciones a Cuba, “de manera personal” a través de Asociación Civil Humanidad con América.

También subrayó que la ayuda humanitaria a la isla caribeña “es un asunto de fraternidad”, característica del pueblo mexicano, que se opuso al bloqueo contra Cuba, desde que éste inició.

“México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre, un pueblo hermano”, afirmó la mandataria.