Resultados Sorteo Zodiaco 1737 Lotería Nacional domingo 15 de marzo: premio mayor y números ganadores

Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.
En esta ocasión, la edición del boleto de este domingo 15 de marzo de 2026, rinde homenaje al “Museo Nacional de Antropología”, ubicado en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.
Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.
- $20 MXN por cachito.
- $400 MXN por la serie de 20.
En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.
Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del domingo 15 de marzo
- Premio mayor de 7 millones de pesos: Aries 8115
- Premio de 1 millón 100 mil pesos: Acuario 8773
- Premio de 1 millón 100 mil pesos: Aries 6796
- Premio de 176 mil pesos: Piscis 6038
- Premio de 176 mil pesos: Cáncer 1663
- Premio de 88 mil pesos: Géminis 0633
- Premio de 88 mil pesos: Tauro 5521
- Premio de 61 mil 600 pesos: Leo 0726
- Premio de 61 mil 600 pesos: Tauro 0305
- Premio de 52 mil 800 pesos: Cáncer 1504
- Premio de 52 mil 800 pesos: Aries 8868
- Premio de 44 mil pesos: Leo 6018
- Premio de 44 mil pesos: Virgo 5424
- Premio de 44 mil pesos: Piscis 9537
- Premio de 35 mil 200 pesos: Géminis 6226
- Premio de 35 mil 200 pesos: Leo 2125
- Premio de 35 mil 200 pesos: Virgo 3435
- Premio de 26 mil 400 pesos: Géminis 7362
- Premio de 26 mil 400 pesos: Géminis 8821
- Premio de 26 mil 400 pesos: Virgo 3490
- Premio de 26 mil 400 pesos: Acuario 3763
Reintegros: 5, Aries.
¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?
Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.
Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.
El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.