México

No había condiciones para resguardar los inmuebles donde hallaron la narconómina de ‘El Mencho’, justifica la FGR

El Ministerio Publico Federal relató que durante el operativo se presentaron “enfrentamientos armados”, lo que obligó a trasladar de manera prioritaria al detenido

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Interior de la cabaña de
Interior de la cabaña de dos pisos en Tapalpa, Jalisco, donde fue capturado Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El inmueble destaca por sus acabados modernos y amplios ventanales. REUTERS/Liberto Urena/File Photo

La Fiscalía General de la República (FGR) justificó no haber resguardado de inmediato los inmuebles vinculados con Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tras el operativo efectuado en un fraccionamiento de Tapalpa, Jalisco, donde se registró la captura y posterior fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los enfrentamientos, el traslado y la zona sin condiciones de seguridad

Según informó la propia FGR, la complejidad táctica de la operación, la resistencia armada de los presuntos integrantes del grupo delictivo y la prioridad de salvaguardar la vida de los involucrados condicionaron la actuación de las autoridades en la zona.

De acuerdo con el comunicado oficial, la FGR relató que durante el operativo se presentaron “enfrentamientos armados”, lo que obligó a trasladar de manera prioritaria al detenido, quien resultó herido, hacia un hospital. Además, la dependencia sostuvo que fue necesario movilizar a los elementos de seguridad para reforzar puntos estratégicos y prevenir nuevas acciones por parte del grupo criminal.

La cabaña estaba en un
La cabaña estaba en un complejo de residencias de lujo de distintos propietarios llamado Tapalpa Country Club.

La institución federal explicó que el área donde se localizaban los inmuebles “no ofrecía condiciones mínimas de seguridad” para el trabajo del personal ministerial y pericial, motivo por el cual se postergó el aseguramiento inmediato de las cabañas. “No se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona”, precisó la FGR en su comunicado.

La FGR no aseguró de
La FGR no aseguró de inmediato el fraccionamiento en Tapalpa tras el operativo contra “El Mencho”, al argumentar que el lugar carecía de condiciones mínimas de seguridad para el personal ministerial y pericial.

Personas no autorizadas ingresaron antes del cateo: cadena de custodia en duda

Previo a que la autoridad judicial autorizara el cateo legal, la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento de que personas sin autorización ingresaron a los inmuebles involucrados donde presuntamente se hallaron nóminas en las que El Mencho tenía el control de pagos, lo que, según la dependencia, alteró la escena e impidió garantizar que los objetos o indicios encontrados correspondieran efectivamente al lugar.

No es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes”, indicó la Fiscalía.

La FGR advirtió que la cadena de custodia de los objetos localizados podría haberse roto debido a la contaminación del sitio, lo que será valorado para definir eventuales acciones legales. Además, la dependencia federal inició una investigación interna para determinar si algún servidor público incurrió en irregularidades al no preservar el lugar de los hechos.

La Fiscalía General de la República concluyó que seguirá informando sobre el caso conforme avance el debido proceso y reiteró que las investigaciones continúan.

Alimentos, bebidas y artículos personales
Alimentos, bebidas y artículos personales hallados en la cocina de la cabaña

Lo que se encontró en la cabaña: lujo, provisiones y un altar religioso

Los periodistas que lograron ingresar al lugar describieron una cabaña de dos pisos con acabados modernos, amplios ventanales y zonas de recreación. La cocina estaba llena de alimentos, bebidas y empaques abiertos, con provisiones suficientes para pasar varios días. En las habitaciones se encontraron ropa deportiva, artículos de higiene, medicamentos y algunas botellas.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un altar improvisado con figuras religiosas católicas, entre ellas la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. Junto al altar había una hoja con el Salmo 91 escrito a mano, fechada el 25 de enero de 2026.

La FGR concluyó que seguirá informando sobre el caso conforme avance el debido proceso y reiteró que las investigaciones continúan.

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