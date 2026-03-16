México

Mejora la supervisión de bancos en México gracias a la alianza entre la UIF y CNBV

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó la firma de un convenio enfocado en combatir el lavado de dinero

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El fortalecimiento fue confirmado este
El fortalecimiento fue confirmado este 16 de marzo por Hacienda. (imagen ilustrativa) REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

La colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) marca un nuevo capítulo en la supervisión del sector bancario mexicano, al establecer un convenio que incorpora herramientas tecnológicas avanzadas y nuevos esquemas de coordinación interinstitucional para combatir el lavado de dinero.

El acuerdo fue confirmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda).

El acuerdo, oficializado el lunes 16 de marzo, reunió a los titulares de las tres instituciones en un acto celebrado en la Ciudad de México.

Modernización de la supervisión y canales de comunicación

El convenio establece la implementación de mecanismos de supervisión basados en riesgos, con la finalidad de consolidar canales entre las dos instituciones que permitan responder de manera coordinada y segura ante posibles esquemas de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas en los bancos mexicanos.

De acuerdo con Hacienda, estas acciones permitirán detectar y frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita que puedan comprometer la estabilidad financiera del país.

Durante la firma del acuerdo, Édgar Amador Zamora, titular de Hacienda, subrayó que desde hace casi veinte años la UIF y la CNBV mantienen una relación de trabajo conjunto para prevenir, identificar y combatir delitos relacionados con recursos ilícitos.

Édgar Amador Zamora, titular de
Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Crédito: Gobierno de México

Con la entrada en vigor de este nuevo instrumento, las instituciones suman capacidades para el intercambio ágil y seguro de información, así como para la coordinación técnica y el desarrollo de competencias institucionales, detalló la dependencia en su comunicado.

Grupos de trabajo y fortalecimiento tecnológico

Logo de la Unidad de
Logo de la Unidad de Inteligencia Financiera de México Crédito: Agencias de gobierno

Por su parte, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el convenio prevé los siguientes avances:

  • Creación de grupos de trabajo interinstitucionales orientados al análisis técnico de casos relevantes
  • Emisión de recomendaciones especializadas
  • Seguimiento conjunto de riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.

Esas tres medidas buscarían elevar la eficacia de las investigaciones y la respuesta ante amenazas emergentes.

Otro aspecto relevante, según las autoridades, es el fortalecimiento de los mecanismos tecnológicos para la gestión y consulta de la Lista de Personas Bloqueadas, con el propósito de impedir que recursos de origen ilícito continúen circulando en los bancos mexicanos.

Además, se prevén iniciativas de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las competencias técnicas de ambas instituciones.

Cooperación internacional y cumplimiento de estándares

Durante el acto protocolario, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la CNBV, destacó que “la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica ha ampliado las oportunidades para el desarrollo económico y la inclusión financiera”.

En ese marco, Cabrera Mendoza afirmó que la cooperación interinstitucional resulta indispensable para preservar la estabilidad, transparencia y confianza en el sistema financiero, y para que México mantenga el cumplimiento de los estándares internacionales.

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