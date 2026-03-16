Descubre rutinas recomendadas por especialistas para proteger tus articulaciones y mejorar tu movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de los músculos que rodean la rodilla es una de las estrategias más efectivas para prevenir lesiones y aliviar molestias articulares.

La incorporación de ejercicios específicos en la rutina diaria contribuye a mejorar la estabilidad, la movilidad y la función de esta articulación, factores clave para reducir el dolor y favorecer una mejor calidad de vida.

Especialistas en medicina deportiva y fisioterapia destacan la importancia de estos movimientos tanto para personas activas como para quienes buscan mantener la salud articular con el paso del tiempo.

El fortalecimiento de los músculos alrededor de la rodilla previene lesiones y ayuda a aliviar molestias articulares según especialistas.

Cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer las rodillas y reducir el dolor articular

De acuerdo con información de Arthritis Foundation, existen ejercicios específicos que ayudan a fortalecer los músculos que rodean la rodilla y a reducir el dolor articular.

Estos movimientos, recomendados por especialistas en medicina deportiva y fisioterapia, contribuyen a mejorar la estabilidad, la flexibilidad y la función articular sin sobrecargar la articulación.

Ejercicios recomendados

Elevaciones de pierna recta Acostado sobre la espalda, con una pierna flexionada y la otra estirada, eleva la pierna recta hasta la altura de la rodilla contraria y baja lentamente. Este ejercicio fortalece el cuádriceps sin estrés sobre la rodilla.

Sentadillas parciales De pie, con los pies separados al ancho de los hombros, flexiona ligeramente las rodillas (hasta formar un ángulo no menor a 90 grados) y vuelve a la posición inicial. Ayuda a fortalecer cuádriceps, glúteos y músculos de la cadera.

Puente de glúteos Acostado boca arriba, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo, eleva la pelvis manteniendo la espalda recta. Este movimiento fortalece los glúteos y la parte posterior de los muslos.

Step-ups (subida de escalón) Sube y baja de un escalón o plataforma baja, alternando las piernas. Este ejercicio mejora la fuerza y la coordinación de los músculos de las piernas.

Extensión de rodilla sentado Sentado en una silla, eleva una pierna hasta estirarla completamente, mantén unos segundos y baja. Trabaja los cuádriceps de manera controlada y segura.

Ejercicios en el agua La natación o los ejercicios acuáticos permiten fortalecer los músculos sin impacto, reduciendo la carga sobre las rodillas.

Estiramientos suaves Incluye estiramientos de cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas para mejorar la flexibilidad y prevenir rigidez.

Las elevaciones de pierna recta y las sentadillas parciales destacan entre los mejores ejercicios para fortalecer los músculos de la rodilla.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

Realiza los ejercicios de forma progresiva y con buena técnica.

Si aparece dolor agudo, suspende la actividad y consulta a un profesional.

Considera la orientación de un fisioterapeuta para adaptar el programa a las necesidades individuales.