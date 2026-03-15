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Separación de residuos: plantean nuevo etiquetado en la CDMX

La propuesta pretende agregar símbolos e identificadores en los empaques para orientar la clasificación de desechos, y será analizada por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente

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Nueva modalidad de recolección de
Nueva modalidad de recolección de basura llegará a la CDMX. Foto: (Ilustrativa iStock)

Desde el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa que busca establecer un nuevo etiquetado en los envases de alimentos, bebidas y productos envasados para facilitar la separación de residuos por parte de los capitalinos.

La propuesta fue presentada por la legisladora Claudia Neli Morales Cervantes; plantea que las etiquetas incluyan información clara sobre la categoría de desechos a la que pertenecen los empaques, con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos sólidos en la capital.

De acuerdo con la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la capital genera más de 12.400 toneladas de residuos sólidos al día. Morales Cervantes argumentó que una parte considerable de estos desechos proviene de los hogares y termina mezclada en tiraderos clandestinos, calles o coladeras.

Según la diputada, esto se debe principalmente a la falta de información clara para los consumidores sobre cómo clasificar los residuos de los productos que adquieren: “Si queremos una Ciudad de México y un país más limpio, más ordenado y más sustentable, necesitamos algo muy básico: información clara para la ciudadanía, que cada producto nos diga de forma sencilla qué residuo genera y cómo debemos separarlo”, afirmó la funcionaria.

La iniciativa pretende reformar el Artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, incorporando la identificación de materiales y símbolos específicos en los envases, especialmente plásticos.

De ser aprobada en el órgano legislativo local, la propuesta sería enviada al Congreso de la Unión para su discusión a nivel nacional. Morales Cervantes explicó que su propuesta retoma experiencias de países como Francia, donde el sistema de etiquetado ambiental —como el símbolo Triman— permite identificar con facilidad cómo disponer de un producto después de su uso.

Cincuenta nuevos camiones recolectores reforzarán
Cincuenta nuevos camiones recolectores reforzarán la recolección diferenciada de residuos en las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México desde enero de 2026. Crédito: X @ClaraBrugadaM

El contexto de la propuesta se enmarca en el reciente inicio de la estrategia “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México desde el 1 de enero de 2026. Esta estrategia establece la obligatoriedad de separar los residuos domésticos en cuatro categorías, siguiendo un calendario específico de recolección para cada tipo.

La propuesta de nuevo etiquetado fue turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso local, donde será analizada antes de su posible envío al Congreso federal. Morales Cervantes reiteró que el objetivo es simplificar el proceso de separación de residuos para la ciudadanía y facilitar su correcta disposición final.

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