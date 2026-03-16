México

‘La Mañanera’ hoy lunes 16 de marzo | “México siempre da la mano a quien sufre”: Sheinbaum opina sobre llamado de AMLO a colecta para Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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En pocas líneas:

14:49 hsHoy

“La derecha es mezquina”, dice Sheinbaum sobre noticias falsas

14:35 hsHoy

Tasa de desempleo baja

14:27 hsHoy

Sheinbaum aclara colecta para Cuba

La mandataria aclaró el tema de la cuenta a la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador exhortó depósitos para apoyar a Cuba. También proyectó el texto “El destino de Cuba no nos es ajeno”, que tiene varios firmantes.

14:22 hsHoy

Sheinbaum detalla Plan B

13:59 hsHoy

Presentan el Avance Nacional de Becas Bienestar

  • Beca “Rita Cetina” para nivel Primaria.
  • Beca Universal Benito Juárez, Educación Media Superior.
  • Beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra, para Educación Superior.
  • Jóvenes Escribiendo el Futuro, Educación Superior.
13:49 hsHoy

Pensiones y programas del Bienestar

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, informó sobre las fechas y los montos de pagos para los derechohabientes y beneficiarios de pensiones y programas sociales.

Sobre la Pensión de Personas con Discapacidad y el Programa de Rehabilitación e Inclusión, la funcionaria subrayó los documentos necesarios para el registro.

13:41 hsHoy

Marina del Pilar inaugura la segunda etapa del Viaducto Elevado de Tijuana

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, inauguró esta megaobra pública.

13:34 hsHoy

Arranca La Mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum arranca la conferencia matutina y anuncia enlace con Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

  • César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presenta “Quién es Quién en los Precios
  • Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina
13:03 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes 16 de marzo desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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