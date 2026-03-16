‘La Mañanera’ hoy lunes 16 de marzo | “México siempre da la mano a quien sufre”: Sheinbaum opina sobre llamado de AMLO a colecta para Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes 16 de marzo desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina

César Iván Escalante Ruiz , titular de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), presenta “ Quién es Quién en los Precios ”

La presidenta Claudia Sheinbaum arranca la conferencia matutina y anuncia enlace con Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

Sobre la Pensión de Personas con Discapacidad y el Programa de Rehabilitación e Inclusión , la funcionaria subrayó los documentos necesarios para el registro.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar , informó sobre las fechas y los montos de pagos para los derechohabientes y beneficiarios de pensiones y programas sociales.

La mandataria aclaró el tema de la cuenta a la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador exhortó depósitos para apoyar a Cuba. También proyectó el texto “El destino de Cuba no nos es ajeno” , que tiene varios firmantes.

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Temblor en Coahuila hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Melchor Múzquiz El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Evelyn Salgado celebró el éxito del animador Cruz Contreras en los Oscar 2026: “Pone muy en alto el nombre de Guerrero” La gobernadora de Guerrero destacó el talento y dedicación del animador como motivo de orgullo para la comunidad guerrerense