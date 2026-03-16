‘La Mañanera’ hoy lunes 16 de marzo | “México siempre da la mano a quien sufre”: Sheinbaum opina sobre llamado de AMLO a colecta para Cuba

La mandataria aclaró el tema de la cuenta a la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador exhortó depósitos para apoyar a Cuba. También proyectó el texto “El destino de Cuba no nos es ajeno”, que tiene varios firmantes.
Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, informó sobre las fechas y los montos de pagos para los derechohabientes y beneficiarios de pensiones y programas sociales.
Sobre la Pensión de Personas con Discapacidad y el Programa de Rehabilitación e Inclusión, la funcionaria subrayó los documentos necesarios para el registro.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, inauguró esta megaobra pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum arranca la conferencia matutina y anuncia enlace con Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes 16 de marzo desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.