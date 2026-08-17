David Faitelson manda mensaje de presión a la Hormiga González para dejar a Chivas e ir a Europa: “Vete ya”

El futuro de Armando “Hormiga” González en Chivas se encuentra en una posición incierta tras la reciente oferta que el Olympiacos de Grecia presentó al club mexicano. La propuesta inicial, de USD 6 millones, ha generado un debate debido a que el monto dista considerablemente de la cláusula de rescisión, establecida en USD 15 millones.
El club helénico deberá abonar esta cantidad de euros para contar con la Hormiga en su plantilla, cifra establecida por la directiva de Chivas tras la renovación de contrato con el Guadalajara realizada el año pasado, que extiende el vínculo del futbolista hasta 2029.
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En este contexto, el interés del conjunto europeo por el delantero mexicano se suma a un periodo de bajos números para González, quien acumula una racha de 12 partidos sin marcar gol. Sin embargo, su edad y desempeño en campañas anteriores lo mantienen como un jugador atractivo para el mercado internacional.
La presión mediática y el mensaje de Faitelson
Las redes sociales han servido de escenario para que figuras del periodismo deportivo opinen sobre el caso. David Faitelson recurrió a su cuenta de X para instar públicamente al futbolista a que presione a la directiva rojiblanca. “¡‘Hormiga’, vete ya! Presiona a Chivas porque si no lo haces, no te vas a ir nunca”, escribió el periodista, dirigiéndose de forma directa al atacante.
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La situación de González ha llamado la atención no solo por la oferta internacional, sino también por la expectativa que genera su posible salida en medio del mercado de transferencias. La cifra propuesta por Olympiacos representa menos de la mitad de lo estipulado en el contrato del jugador, lo que complica de momento un acuerdo inmediato entre ambas partes.
El perfil de la Hormiga González y su momento actual
Con apenas 23 años, González acumula 29 goles en 69 partidos oficiales con el primer equipo, una cifra que refleja su aporte sostenido al ataque de Guadalajara. Su consagración como campeón de goleo del Apertura 2025 lo posicionó como una de las piezas clave en la ofensiva del club.
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El delantero surgió de las fuerzas básicas y, gracias a su capacidad anotadora en las dos campañas anteriores, fue incluido entre los 26 elegidos para representar a México en el Mundial 2026. A pesar de no haber marcado en los últimos doce encuentros, la directiva y la afición continúan valorando su potencial y proyección internacional.
La última vez que González celebró un gol fue en abril, cuando firmó un doblete frente aPumas, cortando una racha adversa y reafirmando su calidad en el área rival. Desde entonces, la sequía goleadora ha alimentado rumores sobre un posible traspaso y la presión mediática se ha intensificado
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