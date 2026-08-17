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Golpe al narco en altamar: suman 3.5 toneladas de cocaína asegurada en costas del Pacífico mexicano en dos días

La Marina localizó paquetes con droga en costas de Michoacán y Guerrero, evitando la distribución de alrededor de 7 millones de dosis

El video documenta un operativo de seguridad de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. Muestra imágenes aéreas de una embarcación, seguida de múltiples paquetes envueltos en material oscuro flotando en el agua, unidos por cuerdas. Personal uniformado de la Marina recupera los paquetes, los carga en una lancha y luego los almacena en un contenedor. Video: Marina
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En dos días, la Secretaría de Marina (Semar) realizó el aseguramiento de 3.5 toneladas de presunta cocaína en costas de Guerrero y Michoacán, realizando una afectación de más de 400 millones de pesos al narco.

La acción más reciente se realizó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, donde elementos navales identificaron diversos bultos balizados que flotaban en el mar, aproximadamente a 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que desplegaron unidades.

Al localizar los bultos, procedieron con el aseguramiento de un total de 54 que contenían una sustancia similar a la cocaína y con un peso aproximado superior a los mil 600 kilogramos.

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Aseguramiento de cocaína en Michoacán
Bultos con presunta cocaína asegurados en Michoacán. Foto: Marina

Los objetos asegurados fueron trasladados a la Décima Sexta Zona Naval, en Lázaro Cárdenas, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de continuar con las investigaciones y determinar el peso final de la droga.

El Gabinete de Seguridad informó que este decomiso representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos, evitando así que aproximadamente 3 millones 20 mil dosis de droga sean distribuidos entre la sociedad.

Aseguramiento de cocaína en Michoacán
Foto: Marina

*Información en desarrollo...

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