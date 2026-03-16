“Abrazamos a los familiares”: Sheinbaum compartió detalles del homenaje a militares caídos en abatimiento de El Mencho

Foto: Imagen ilustrativa, diseño de Jesús Avilés/ Infobae México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que se realizó un homenaje privado en honor a los 28 elementos de las Fuerzas Armadas que murieron durante el operativo en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como “El Mencho”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que en el acto estuvieron presentes altos mandos del gabinete de seguridad, así como familiares de los elementos fallecidos, en un evento que calificó como profundamente emotivo y doloroso.

La presidenta explicó que en el homenaje participaron el general secretario de la Defensa Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, el almirante secretario de Marina, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación y el director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Apoyo económico a familias de los militares fallecidos

En su mensaje, Claudia Sheinbaum destacó que las familias de los elementos caídos recibirán un apoyo extraordinario tanto por parte del ISSFAM como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Además, señaló que algunos gobiernos estatales también realizaron aportaciones para respaldar a los deudos en este difícil momento.

“Cada familia va a recibir un apoyo extraordinario por parte del ISSFAM y de la Comisión de Víctimas. Incluso hubo entidades de la República que dieron una aportación para apoyar a las familias”, explicó.

La presidenta subrayó que este tipo de acciones forman parte del protocolo institucional de reconocimiento a los elementos caídos en cumplimiento de su deber.

Un homenaje “muy emotivo y doloroso”

La mandataria describió el evento como un momento de gran carga emocional, en el que pudo convivir con las familias de los militares.

“Estuvieron las familias y abrazamos a cada uno de ellos en este momento tan difícil de pérdida, muchos de ellos muy jóvenes. Muy emotivo y al mismo tiempo muy doloroso, jóvenes que deciden entregar la vida por los demás”, expresó.

Sheinbaum pide respeto a la privacidad de las familias

Al ser cuestionada sobre las conversaciones que sostuvo con los familiares de las víctimas, Claudia Sheinbaum confirmó que dialogó con algunos de ellos, pero pidió respeto a la privacidad de esos encuentros.

“Sí, con algunas de ellas. Pues eso ya es un asunto entre las familias y la presidenta. Yo creo que hay que guardar respeto y siempre apoyarlos en todo lo que se necesite”, afirmó.

La presidenta reiteró su compromiso de brindar acompañamiento y respaldo a las familias de los elementos fallecidos, en medio de lo que calificó como una pérdida profundamente dolorosa para el país.