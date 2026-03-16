¿Se comunicará Sheinbaum con Trump? Así respondió la presidenta y fijó los lineamientos para tratar con EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la relación con Estados Unidos debe basarse en respeto a la soberanía, confianza mutua y cooperación sin subordinación, tras los señalamientos de Donald Trump sobre el combate al narcotráfico en México. (Infobae-Itzallana)

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en años recientes. El presidente Donald Trump declaró desde su red Truth Social con señalamientos sobre un supuesto “narcogobierno” en México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara su oferta de intervención militar directa para combatir a los cárteles en territorio mexicano. Antes de abordar su avión presidencial, Trump dijo ante la prensa: “Sheinbaum me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso”.

En ese contexto, durante La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum fue cuestionada sobre si prevé una reunión o llamada con el mandatario estadounidense.

Donald Trump replicó en su red social mensajes que sugieren que México opera como un “narcogobierno” y cuestionan la postura de Claudia Sheinbaum, quien reiteró su rechazo a la intervención de fuerzas estadounidenses para combatir a los cárteles.

Cuatro principios que destacó la mandataria

“Buscamos siempre una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó la presidenta, pero dejó en claro que esa relación tiene condiciones. Los cuatro principios que rigen la postura mexicana, según Sheinbaum, son: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

“De nuevo, para que no haya ninguna duda”, recalcó la mandataria ante los reporteros.

Sobre los señalamientos de Trump respecto al narcotráfico, Sheinbaum fue directa: “No soy yo quien tenga que contestarlo. Quien nos eligió fue el pueblo de México y a él respondemos”.

Presentación de la Mañanera sobre los 4 principios pare un entendimiento con Estados Unidos.

¿Habrá reunión con Trump?

La pregunta que más expectativa generó fue si existe una reunión formal en puerta con el presidente estadounidense. Sheinbaum no cerró la puerta, pero tampoco fijó fecha. “Hemos hablado varias veces y siempre hemos dicho: ya nos veremos pronto. Ya vamos a ver cuándo definimos esta reunión”, respondió.

Cuando se le preguntó si esa reunión es una prioridad para su gobierno, la mandataria reencuadró la respuesta: “Es prioridad tener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? En el respeto a nuestra soberanía”.

Las mesas de diálogo, primero: la llamada con Trump, después

Por lo pronto, la agenda bilateral no se detiene. Este lunes arrancaron formalmente las mesas de diálogo entre equipos de ambos países en materia económica y de seguridad, un primer paso concreto en medio de la tensión diplomática.

La llamada con Trump, dijo la mandataria, llegará en “el mejor momento”. Sin fecha, sin agenda pública confirmada, pero resaltando que México no negociará fuera de sus cuatro principios, y la presidenta no responderá a las provocaciones desde las redes sociales del mandatario estadounidense. “Siempre vamos a buscar una buena relación”.