“En México gobierna el pueblo, no el narco”: Sheinbaum le responde a Trump desde Nayarit

(Infobae-Itzallana)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con firmeza a Donald Trump, quien había asegurado que “los cárteles son quienes gobiernan México”. Sin mencionarlo por su nombre, la mandataria fue directa: “En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”.

¿Qué dijo Trump exactamente?

Todo comenzó cuando el presidente estadounidense publicó en su red Truth Social insinuaciones sobre un supuesto “narcogobierno” en México, después de que Sheinbaum rechazara su oferta de intervención militar directa para combatir a los cárteles en territorio mexicano.

Antes de abordar su avión presidencial, Trump fue contundente ante la prensa: “Sheinbaum me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso”.

La declaración fue una respuesta directa al rechazo de la mandataria mexicana a permitir la presencia de fuerzas armadas extranjeras en suelo nacional, una posición que Sheinbaum ha mantenido de forma inamovible desde que inició el diferendo.

“Sheinbaum me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso”

La respuesta de Sheinbaum: pueblo, soberanía y mujeres

De gira por Nayarit, la presidenta respondió con firmeza durante dos actos públicos consecutivos. En la inauguración de un Centro Libre para las Mujeres en Ixtlán del Río, Sheinbaum fue directa: “¿Quién gobierna México? En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”.

Horas más tarde, en un acto de Pensiones del Bienestar en Santa María del Oro, fue aún más explícita: “Hay quien dice: ‘En México, ¿Quién sabe quién gobierna?’ No. ¡En México, gobierna el pueblo de México! Antes se gobernaba para unos cuantos. Nosotros somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Cooperación sí, intervención jamás

La presidenta ha sido consistente en su postura: México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad, pero dentro de un marco innegociable. “Podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida: soberanía, y esa no está a negociación”, afirmó el viernes desde Colima, en lo que fue su primera reacción pública al episodio.

El presidente Donald Trump firma una proclamación donde se compromete a contrarrestar la actividad criminal de los cárteles en la cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026 en Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Contexto actual entre EEUU y México

El cruce de declaraciones ocurre en un momento de creciente tensión diplomática entre ambos países. Este mismo sábado se celebró en Miami la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por Trump para impulsar una alianza militar regional contra el narcotráfico, a la que México, Brasil y Colombia no fueron invitados, una exclusión que habla por sí sola del estado actual de la relación bilateral.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, aprovechó la presencia de Sheinbaum para lanzar un mensaje de respaldo contundente: “Defenderemos a la Presidenta hasta donde sea necesario, cueste lo que cueste”.