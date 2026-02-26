Defensa rinde honores fúnebres a militarescaídos en operativo contra “El Mencho” en Jalisco

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) rindió honores fúnebres a los elementos que perdieron la vida durante el operativo en Jalisco que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La ceremonia se realizó la tarde del 25 de febrero de 2026 en la Base Aérea Militar No. 5, en Zapopan.

Honores fúnebres en Zapopan: Sedena despide a militares caídos

En un acto solemne, los féretros fueron cubiertos con la Bandera Nacional y se montó una guardia de honor para despedir al personal que murió en cumplimiento de su deber.

Durante la ceremonia se realizó el pase de lista y la banda de guerra entonó el toque militar de silencio, seguido de la lectura de una semblanza en memoria de los caídos.

La ceremonia en la Base Aérea Militar No. 5 simbolizó el reconocimiento institucional al sacrificio de los elementos caídos.

Al concluir, la Bandera Nacional fue entregada a los familiares como símbolo de reconocimiento y gratitud del Estado mexicano.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a sus lugares de origen.

En sus redes sociales, la Sedena expresó: “¡Gracias, héroes mexicanos! El sacrificio de nuestros héroes caídos no será olvidado”.

¿Cuántos militares murieron en el operativo contra “El Mencho”?

De acuerdo con cifras oficiales presentadas por el gabinete de seguridad federal, 25 elementos de la Guardia Nacional murieron en los enfrentamientos registrados tras el operativo en Jalisco.

Además, fallecieron un custodio y un integrante de la fiscalía estatal.

Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de los elementos de seguridad fallecidos tras el operativo en Jalisco. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que las agresiones se concentraron principalmente en Jalisco, donde se reportaron seis ataques directos contra fuerzas federales.

En total, el saldo de la jornada violenta fue de al menos 60 personas fallecidas, incluidos elementos de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado.

30 presuntos integrantes del CJNG abatidos y 70 detenidos

Las autoridades informaron que 30 presuntos miembros del CJNG fueron abatidos en distintos enfrentamientos, mientras que 70 personas fueron detenidas en siete estados del país.

Autoridades federales informaron que 30 presuntos integrantes del CJNG fueron abatidos durante los enfrentamientos posteriores al operativo en Jalisco. REUTERS/Stringer

Durante la operación directa en la zona boscosa de Jalisco murieron ocho presuntos delincuentes y tres militares; otros tres elementos del Ejército fallecieron mientras recibían atención médica.

En Michoacán se registraron agresiones adicionales con saldo de cuatro presuntos criminales muertos y 15 agentes lesionados.

El general Ricardo Trevilla confirmó también la muerte de Hugo César Macías, alias “El Tuli”, identificado como uno de los principales colaboradores de Oseguera Cervantes.

85 narcobloqueos en 11 estados tras el abatimiento

Tras confirmarse la muerte del líder del CJNG, se registraron 85 narcobloqueos en un solo día, principalmente con vehículos incendiados. Los hechos se distribuyeron en:

Baja California

Estado de México

Michoacán

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Oaxaca

Sinaloa

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

Jalisco concentró el mayor número de bloqueos carreteros, con 18 casos en vías federales.

Sheinbaum y Marina expresan condolencias

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pésame a las familias y reconoció la labor de las Fuerzas Armadas.

Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de los elementos de seguridad fallecidos tras los enfrentamientos. REUTERS/Raquel Cunha

“El pueblo de México debe sentirse orgulloso”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, lamentó la pérdida de elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y reiteró el respaldo institucional a los deudos.

El operativo contra “El Mencho” representa uno de los golpes más significativos contra el CJNG en los últimos años, aunque también dejó una de las jornadas más violentas recientes, marcada por enfrentamientos, bloqueos y un elevado número de víctimas.