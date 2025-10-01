México

¿No que no?: AMLO recibe a Lord Molécula en el rancho de Palenque

El youtuber Carlos Pozos se plantó frente a la residencia del ex mandatario con el propósito de entregarle una copia de su tesis

Por Omar Tinoco Morales

AMLO le firma su trabajo
AMLO le firma su trabajo de tesis a Lord Molécula, en La Mañanera. Crédito: Cuartoscuro

El periodista Carlos Pozos, Lord Molécula, presumió en sus redes sociales que finalmente fue recibido afuera del rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas, por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El youtuber sorprendió a sus seguidores con un mensaje en redes sociales, luego que se plantó frente a la residencia dle ex mandatario con el propósito de entregarle una copia de su tesis de maestría.

“¡Que cosas tiene la vida! ¿No que no? ¡Ustedes adivinen!”, señaló.

El encuentro entre el fundador de la 4T y el periodista se dio justo cuando éste último parecía rendirse, tras una larga espera afuera del rancho.

Pozos llegó a Palenque el martes y después de un día apostado en la entrada de la finca, decidió regresar a la Ciudad de México con la esperanza de contar con una nueva oportunidad de reunirse con López Obrador.

“Coloco un mensaje en la puerta de La Chingada a un año de distancia que dejó de ser presidente de México, un hombre de izquierda que transformó al país”, dejó escrito en una tarjeta antes de dar por terminada su misión.

