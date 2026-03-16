Este fue el papel de José “N”, alias “Pepe”, en el abatimiento de “El Mencho”, exlíder del CJNG

El detenido estaría relacionado con la visita de la pareja sentimental de "El Mencho", dos días antes de ser abatido. Crédito: Defensa y DEA

La reciente detención de José “N”, alias “Pepe”, ha revelado un eslabón clave en la caída de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fuera identificado por autoridades como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuentes federales revelaron a Infobae México que “Pepe”, capturado este 15 de marzo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, operaba como coordinador logístico del CJNG.

José “N” es señalado como el hombre encargado de llevar a la pareja sentimental de “El Mencho” a las famosas cabañas en Tapalpa, Jalisco, el 20 de febrero de 2026.

Los movimientos de “Pepe” habrían resultado relevantes para las fuerzas federales, quienes intentaron capturar a “El Señor de los Gallos” dos días después de que trasladara a la mujer del narcotraficante.

En la captura de alias “Pepe” fueron aseguradas drogas y armamento, aunque las autoridades no especificaron las cifras.

Tras su arresto, el presunto operador logístico del CJNG fue trasladado a la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en Guadalajara, Jalisco.

El rol de Pepe en la estructura del CJNG

La investigación federal apunta a que José “N” fungía como coordinador de logística al servicio directo de CJNG.

En torno al caso, el general Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, informó al día siguiente del operativo contra el exlíder del CJNG, que una de las claves para dar con la captura y posterior muerte, fue ubicar a un hombre de confianza de una de sus parejas, quien la habría llevado al sitio.

“El 20 de febrero, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del “Mencho”, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con “el Mencho” esta pareja sentimental", señaló Trevilla el pasado 23 de febrero durante la conferencia mañanera.

El sujeto capturado en Tlajomulco de Zúñiga (Defensa)

Esa persona mencionada por el General Trevilla, presuntamente sería José “N”, alias “Pepe”.

Los reportes oficiales señalan que el 21 de febrero la pareja sentimental de “El Mencho” abandonó la cabaña ubicada en Tapalpa, Jalisco. Con base en la información recabada por las autoridades, se pudo confirmar que, en ese momento, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permanecía en el sitio acompañado por su círculo de seguridad. Este dato fue decisivo para que las fuerzas federales prepararan la intervención militar que culminaría con el abatimiento de Oseguera Cervantes el 22 de febrero de 2026.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que la captura de “Pepe” se realizó durante un operativo ejecutado por elementos de la Fuerza Aérea Mexicana en coordinación con elementos del Ejército Mexicano.

La pareja de “El Mencho”

Hasta el momento no se sabe quién era la mujer que visitó a “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco. Lo que se conoce es quién habría sido la última pareja sentimental del líder del CJNG.

Guadalupe Moreno Carrillo ha sido identificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como la pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes, esto luego luego de una presunta separación del capo con Rosalinda González Valencia, hermana de “El Cuini”.

Fotografías de Guadalupe y Rosalinda, presentes en documentos de la entonces Sedena.

La relación entre Nemesio y Guadalupe salió a la luz tras una filtración de documentos de la Defensa (en ese entonces Sedena), derivada del hackeo masivo conocido como Guacamaya Leaks en 2022.

Moreno Carrillo, de aproximadamente 50 años, es descrita como una mujer de tez blanca, cabello negro y estilo elegante.

Aunque no hay información pública detallada sobre su pasado, los reportes oficiales la señalan como prófuga de la justicia y la incluyen en el apartado de “Coordinadores Regionales y Jefes de Plaza”.