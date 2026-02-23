La enigmática última novia de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y su posible rol en dentro del CJNG

Guadalupe Moreno Carrilla es señalada por la Sedena como la pareja del líder del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos son los capos del narcotráfico que son fieles o por lo menos no se les conoce de forma pública relaciones extramarimoniales, uno de estos casos fue el de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, quien fue abatido este domingo 22 de febrero, sin embargo hace cuatro años se conoció a una mujer a quien consideraban su novia oficial tras su separación de su ex esposa Rosalinda González Valencia.

Durante el hackeo masivo al gobierno mexicano en octubre de 2022 de parte del grupo Guacamaya Leaks, se reveló la identidad de la presunta pareja actual del líder del Cártel Jalisco Nueva Gebneración (CJNG).

El documento filtrado de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) señalaba a Guadalupe Moreno Carrillo como la pareja actual de El Mencho, tras su aparente separación con Rosalinda González debiendo a su segundo arresto en noviembre de 2021.

Se estima que la “pareja” “El Mencho” ronda los 50 años, ya que las imágenes filtradas por la Sedena la describen como una mujer de tez blanca, cabello negro, que usa maquillaje notable (como sombras azules) y vestimenta elegante, posiblemente captada en un evento formal. La fotografía disponible es borrosa, lo que limita los detalles precisos.

De momento, no hay información pública detallada sobre su lugar de nacimiento, familia o vida previa a su relación con El Mencho. Su nombre no había trascendido en relación con actividades criminales hasta los Guacamaya Leaks.

Los documentos de la Sedena la incluyen en el apartado de “Coordinadores Regionales y Jefes de Plaza” del CJNG, lo que sugiere que podría tener un rol activo en la estructura criminal, similar al de otros familiares y allegados de El Mencho sin especificar su rol.

Sin embargo, las autoridades mexicanas la consideran prófuga de la justicia por la posibilidad de que Moreno Carrillo acompañó a Oseguera Cervantes en su vida clandestina, escondido en regiones montañosas de Jalisco, Michoacán y Colima. En las filtraciones de Guacamaya Leaks se menciona que El Mencho evitaba el uso de dispositivos electrónicos y se comunicaba mediante cartas, lo que sugiere que Moreno Carrillo debe adaptarse a un entorno de alta movilidad y secretismo.

Su esposa fue parte fundamental del cártel

Rosalinda González Valencia, esposa de Mencho (Foto: Especial)

Rosalinda González Valencia (nacida en 1963) fue parte fundamental de su estructura criminal y acusada de ser blanqueadora de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También es conocida por su alias “La Jefa“. Estuvo casada con Nemesio Oseguera Cervantes (”El Mencho”), el hombre más buscado de México y líder del CJNG hasta 2018.

Rosalinda González Valencia nació en El Naranjo, una comunidad rural en Aguililla, Michoacán, México.Cuando Rosalinda era joven, su familia era pobre y cultivaba aguacates para vivir en un campo de plantación que poseían en Michoacán. Sin embargo, en la década de 1970, la familia comenzó a cultivar y traficar marihuana y adormidera de México a los Estados Unidos. La situación económica de Rosalinda mejoró cuando sus hermanos emigraron a los Estados Unidos en la década de 1980 y se involucraron en el comercio de drogas en California.

Sus hermanos trabajaron para el Cartel de Milenio, un grupo criminal de Michoacán que formó a varios miembros de la familia de Rosalinda; su principal líder fue Armando Valencia Cornelio (alias “El Maradona” y/o “El Juanito”), quien fue responsable de enviar grandes cantidades de narcóticos a los Estados Unidos desde los estados mexicanos de Michoacán y Jalisco. Aunque se conocen pocos detalles de su vida personal, las fuerzas de seguridad creen que Rosalinda estaba casada con Armando. Armando y Rosalinda finalmente se separaron en la década de 1990, y comenzó a salir con Nemesio Oseguera Cervantes (alias “El Mencho”).

(Foto: Especial)

El Mencho era un socio cercano de sus hermanos y creció en la misma comunidad rural que Rosalinda. Trabajó como guardia para las plantaciones de marihuana del clan y finalmente se unió a los hermanos de Rosalinda en el comercio de drogas en los Estados Unidos. Después de que El Mencho fuera deportado a México, se unió a la policía local y se casó con Rosalinda en 1996. Su matrimonio ayudó a fortalecer la relación de El Mencho con el clan de Rosalinda. Tuvieron tres hijos: Laisha, Jessica Johana y Rubén Oseguera González (alias “El Menchito”). El Mencho fue uno de los fundadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo criminal que surgió en la década de 2010 de los restos del Cártel del Milenio.

En la noche del 26 de mayo de 2018, González fue arrestada por la Marina de México afuera de una tienda de conveniencia 7-Eleven en Puerta de Hierro , un exclusivo barrio de Zapopan, Jalisco. Ella vivía en Torre Aura Altitude, un lujoso edificio residencial, cerca de donde fue arrestada.

El 27 de octubre de 2018, su defensa interpuso un recurso de amparo solicitando a un tribunal de apelaciones que les notificara si la PGR había abierto nuevas investigaciones en su contra desde que obtuvo su libertad bajo fianza. Esta solicitud fue presentada previamente por su defensa el 26 de julio y admitida a trámite el 5 de noviembre.

Foto: Twitter/@peninsularpm

El 15 de noviembre de 2021, miembros del ejército mexicano arrestaron a González en el municipio de Zapopan, Jalisco. Al momento de su arresto, González era la jefa de operaciones financieras del CJNG.

El 17 de diciembre de 2023, González recibió una sentencia de cinco años tras ser declarada culpable de no informar sobre las transacciones de un lavadero de autos de su propiedad en Puerto Vallarta, Jalisco.

El 29 de enero de 2025, se le concedió la libertad anticipada por buena conducta, después de haber cumplido más de la mitad de su condena. El 27 de febrero de 2025, Rosalinda González Valencia fue liberada del Centro Federal de Readaptación Social para Mujeres en Coatlán del Río, Morelos.

Estados Unidos sumó a los hermanos González Valencia en su lista "negra" del narcotráfico.

La familia de sangre a la que heredó su imperio de droga

El primer hijo producto del matrimonio entre capos fue Rubén Oseguera González, alias ’El Menchito‘, quien es considerado por Estados Unidos como uno de los pioneros en la fabricación de fentanilo y como el segundo hombre al mando del cártel de las cuatro letras.

El hijo del líder del CJNG ha sido arrestado en tres ocasiones y dejado en libertad dos veces, sin embargo, desde su última detención en junio de 2015 permaneció recluido en el penal de El Altiplano hasta su extradición a Estados Unidos en febrero de 2020.

Rubén Oseguera fue condenado el pasado 7 de marzo a cadena perpetua y 30 años más de prisión por tráfico de armas y distribución de drogas, en específico, por el envío de cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina.

Jessica Osguera Cervantes fue detenida cuando salía de la audiencia de su hermano, "El Menchito". (Foto: Especial)

Por su parte, la hija mayor de ‘El Mencho’, Jessica Oseguera González, alias ’La Negra‘, fue la primera de los dos hijos en caer a manos de las autoridades estadounidenses por sus actividades relacionadas al lavado de dinero en la organización criminal.

En febrero de 2020, ‘La Negra’ fue detenida en Washington, D.C., luego de que las autoridades estadounidenses giraran una orden de aprehensión en su contra por manejar operaciones financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La jueza Beryl A. Howell, misma que definió la condena de su hermano Rubén, la sentenció a 30 meses de prisión luego de que ‘La Negra’ aceptara su participación en la organización criminal liderada por su padre.

(Foto: Especial)

Finalmente, Jessica Oseguera González obtuvo su libertad el 14 de marzo de 2022.

La tercera hija de ‘El Mencho’, llamada Laisha Michelle Oseguera González, ha sido ubicada en Estados Unidos desde 2022, según datos de Illicit Investigations.

La joven fue acusada del secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en noviembre de 2021 junto a su pareja sentimental, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias ‘El Guacho’, por lo que huyeron a EEUU.

El medio ya citado reveló que la hija menor de ‘El Mencho’ no tendría ninguna acusación en ese país, por lo que tras el arresto de ‘El Guacho’ en noviembre de 2024 en California por distribución de drogas y lavado de dinero, ella permaneció en libertad.