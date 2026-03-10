México

“Era improbable que se entregara”: Defensa justifica abatimiento de ‘El Mencho’, narra cómo fue persecución y captura del líder del CJNG

Ricardo Trevilla Trejo dijo que a Nemesio Oseguera se le dio la opción de entregarse, pero se negó y atacó a elementos del Ejército, por lo que se tuvo que hacer uso del armamento

Guardar
Trevilla Trejo dio a conocer
Trevilla Trejo dio a conocer detalles del operativo en el que perdió la vida El Mencho. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer detalles del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, ocurrido durante un operativo que buscaba su captura llevado a cabo el pasado domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, en Jalisco.

Ante la pregunta de una reportera durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, Trevilla Trejo dijo que en toda operación militar se dictan documentos llamados órdenes generales de operaciones, en donde se establece que toda operación y todo el personal debe apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza.

Esto quiere decir que no se puede utilizar el armamento indiscriminadamente, y si es que no se ve en peligro su vida y la de sus compañeros, y este fue el caso durante el operatiuvo que se llevó a cabo en Jalisco para detener a El Mencho.

“Debemos recordar que, lamentablemente ahí fallecieron dos oficiales y un elemento de tropa, fueron dos fases, una en las cabañas, ahí fallece un oficial y uno de tropa, y después, ya en el bosque, donde se encontraba El Mencho con otros dos escoltas, rodeado se le conminó a entregarse, el hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida tuvo que hacer uso de su armamento, en apego a esta ley, ahí es herido, personal de sanidad le brinda los primeros auxilios a los tres elementos, y también a otros dos de nosotros y son trasladados en helicóptero”, dijo Trevilla.

(Infobae México)
(Infobae México)

Aseguró que eran dos equipos de Fuerzas Especiales los que rodearon a El Mencho y a las personas que lo acompañaban, o sea, alrededor de 13 o 14 elementos.

Dijo que al estar heridos, El Mencho y sus acompañantes, se les proporcionaron los primeros auxilios y se les trató de estabilizar, y se pidió, de inmediato, el apoyo de una ambulancia aérea.

Aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la necropsia de ley e hicieron los peritajes para que se comprobara que se apegó a la ley el operativo.

“Todo se entregó a la Fiscalía General de la República”, señaló.

Dijo que se intentó capturar vivo al Oseguera Cervantes, pero “si está muriendo nuestra gente, ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse, ahora, por las características propias de este deluincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara, llevaba mucho armamento”, dijo.

Temas Relacionados

El MenchoRicardo Trevilla TrejoDefensaCJNGLa MañaneraClaudia Sheinbaumnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum garantiza atención a denuncias por abuso sexual de mujeres en las Fuerzas Armadas: “No hay impunidad”

Aseguró que ha pedido a las secretarías de Defensa y Marina reforzar las áreas disponibles para que las mujeres militares puedan recibir apoyo en caso de ser víctimas de abuso

Sheinbaum garantiza atención a denuncias

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de marzo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Derrumbe en San Antonio Abad: confirman muerte del último trabajador atrapado

El edificio resultó dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017 y colapsaron tres de sus niveles durante demolición

Derrumbe en San Antonio Abad:

¿César Montes en riesgo de perderse el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe tras su lesión

La situación del central mexicano será seguida de cerca por el cuerpo técnico del Tri, que en los próximos días definirá su lista para la Fecha FIFA de marzo

¿César Montes en riesgo de

Ex juez de Miss Universo expone detalles de grabaciones de supuesto fraude en favor de Fátima Bosch

El músico informó que los audios serán expuestos en un documental que prepara HBO sobre el concurso celebrado en Bangkok

Ex juez de Miss Universo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madres buscadoras logran la detención

Madres buscadoras logran la detención de ‘La Tía’, operadora del CJNG ligada a desapariciones de jóvenes en Tijuana

Caen presuntos miembros de la Familia Michoacana con más de 170 mil pesos en San José del Rincón, Edomex

Fiscalía de Sonora confirma que fue abatido uno de los asesinos de Édgar Martínez Biebrich, hijo de la alcaldesa de Bacanora

Ataque armado en Concordia, Sinaloa, deja un civil herido y aseguran campamento con arsenal

Absuelven a Dashia, la joven acusada de extorsión a nombre del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ex juez de Miss Universo

Ex juez de Miss Universo expone detalles de grabaciones de supuesto fraude en favor de Fátima Bosch

Ricardo Manjarrez, periodista que tomó las fotos del hijo de Luis Miguel, revela qué le dijo Aracely Arámbula

Ventaneando bajo fuego en redes tras revelar cómo luce el hijo de Luis Miguel: “Son incapaces de respetar”

Quién es Miguel Gallego Arámbula, el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula: perfil, relación con ‘El Sol’ y más

El comediante de ‘La hora pico’ que hoy batalla contra su salud y pensamientos de muerte

DEPORTES

Muere Héctor Gómez Sierra, ciclista

Muere Héctor Gómez Sierra, ciclista mexicano de 20 años que realizaba una prueba para la Olimpiada Nacional

Penta Zero Miedo retiene el título Intercontinental de WWE y da mensaje motivacional: “Esto es para toda mi gente de México”

¿César Montes en riesgo de perderse el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe tras su lesión

Jardine pide al América pensar primero en Philadelphia y no en el Inter Miami de Messi

Galatasaray vs Liverpool: cuándo y dónde ver los octavos de final de la UEFA Champions League en México