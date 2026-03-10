“Era improbable que se entregara”: Defensa justifica abatimiento de ‘El Mencho’, narra cómo fue persecución y captura del líder del CJNG

Trevilla Trejo dio a conocer detalles del operativo en el que perdió la vida El Mencho. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer detalles del abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, ocurrido durante un operativo que buscaba su captura llevado a cabo el pasado domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, en Jalisco.

Ante la pregunta de una reportera durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, Trevilla Trejo dijo que en toda operación militar se dictan documentos llamados órdenes generales de operaciones, en donde se establece que toda operación y todo el personal debe apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza.

Esto quiere decir que no se puede utilizar el armamento indiscriminadamente, y si es que no se ve en peligro su vida y la de sus compañeros, y este fue el caso durante el operatiuvo que se llevó a cabo en Jalisco para detener a El Mencho.

“Debemos recordar que, lamentablemente ahí fallecieron dos oficiales y un elemento de tropa, fueron dos fases, una en las cabañas, ahí fallece un oficial y uno de tropa, y después, ya en el bosque, donde se encontraba El Mencho con otros dos escoltas, rodeado se le conminó a entregarse, el hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida tuvo que hacer uso de su armamento, en apego a esta ley, ahí es herido, personal de sanidad le brinda los primeros auxilios a los tres elementos, y también a otros dos de nosotros y son trasladados en helicóptero”, dijo Trevilla.

(Infobae México)

Aseguró que eran dos equipos de Fuerzas Especiales los que rodearon a El Mencho y a las personas que lo acompañaban, o sea, alrededor de 13 o 14 elementos.

Dijo que al estar heridos, El Mencho y sus acompañantes, se les proporcionaron los primeros auxilios y se les trató de estabilizar, y se pidió, de inmediato, el apoyo de una ambulancia aérea.

Aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la necropsia de ley e hicieron los peritajes para que se comprobara que se apegó a la ley el operativo.

“Todo se entregó a la Fiscalía General de la República”, señaló.

Dijo que se intentó capturar vivo al Oseguera Cervantes, pero “si está muriendo nuestra gente, ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse, ahora, por las características propias de este deluincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara, llevaba mucho armamento”, dijo.