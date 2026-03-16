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Búlgaros de leche vs yogur natural: cuál tiene más beneficios para la microbiota

Los búlgaros de leche y el yogur natural son alimentos fermentados ricos en probióticos, pero no tienen el mismo impacto

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Kéfir vs yogur natural, cuál
Kéfir vs yogur natural, cuál tiene más beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas fermentadas han ganado popularidad por su impacto positivo en la salud digestiva. Entre ellas destacan los búlgaros de leche, también conocidos como kéfir, y el yogur natural, dos alimentos que comparten un origen lácteo pero que presentan diferencias importantes en su composición y en la forma en que benefician a la microbiota intestinal.

La microbiota —el conjunto de bacterias que habitan en el intestino— desempeña un papel clave en procesos como la digestión, el sistema inmunológico y el metabolismo. Por ello, los alimentos ricos en probióticos se han convertido en aliados frecuentes para mantener su equilibrio.

Qué son los búlgaros de leche

Aunque el refrigerador puede ayudar
Aunque el refrigerador puede ayudar a conservar los búlgaros de leche, usarlo mal puede dañarlos. (Canva)

Los búlgaros de leche son granos formados por una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras que fermentan la leche y producen kéfir, una bebida ligeramente ácida y con textura similar al yogur líquido.

Durante el proceso de fermentación, estos microorganismos transforman la lactosa y generan una bebida rica en probióticos. Diversos estudios han identificado que el kéfir puede contener decenas de cepas diferentes de bacterias y levaduras, lo que lo convierte en uno de los alimentos fermentados más diversos desde el punto de vista microbiológico.

Esta diversidad es una de las razones por las que el kéfir suele asociarse con efectos positivos en la digestión y en el equilibrio de la flora intestinal.

Qué aporta el yogur natural

Beneficios de los yogures naturales.
Beneficios de los yogures naturales. (Freepik)

El yogur natural también es un alimento fermentado y contiene bacterias beneficiosas. Sin embargo, su proceso de producción suele incluir solo dos cultivos bacterianos principales: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus.

Estos microorganismos ayudan a fermentar la leche y pueden contribuir a mejorar la digestión, especialmente en personas con sensibilidad a la lactosa. Además, el yogur aporta proteínas, calcio y otros nutrientes importantes.

Algunos yogures comerciales incluyen probióticos adicionales, pero esto depende de la marca y del proceso de elaboración.

Cuál ayuda más a la microbiota

Los dos ayudan a la
Los dos ayudan a la microbiota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal diferencia entre ambos alimentos radica en la diversidad de microorganismos que contienen.

Mientras el yogur suele aportar un número limitado de bacterias, el kéfir producido con búlgaros de leche puede incluir muchas más especies probióticas, lo que potencialmente favorece una mayor variedad de bacterias beneficiosas en el intestino.

Por esa razón, diversos especialistas en nutrición consideran que el kéfir puede tener un impacto más amplio en la microbiota intestinal, aunque ambos alimentos contribuyen a la salud digestiva.

Cuál conviene elegir

Imagen generada por computadora que
Imagen generada por computadora que muestra bacterias en el interior del tracto digestivo humano.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el yogur natural como el kéfir pueden formar parte de una dieta equilibrada. La elección depende de factores como el gusto personal, la tolerancia digestiva y el objetivo nutricional.

  • Yogur natural: es fácil de encontrar, tiene sabor suave y aporta proteínas y calcio.
  • Kéfir o búlgaros de leche: ofrece una mayor diversidad de probióticos y suele contener menos lactosa tras la fermentación.

En cualquier caso, los especialistas recomiendan consumir productos fermentados de manera regular y dentro de una dieta balanceada, ya que estos alimentos pueden contribuir al equilibrio de la microbiota y al bienestar digestivo.

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