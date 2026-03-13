México

Harfuch afirma en cadena de EEUU que operación militar contra ‘El Mencho’ “fue desarrollada por el Ejército Mexicano”

Las declaraciones del funcionario adquieren relevancia en el ámbito político al contradecir la versión de Donald Trump, quien se adjudicó la captura del líder del CJNG

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Las declaraciones del funcionario adquieren
Las declaraciones del funcionario adquieren relevancia en el ámbito político al contradecir la versión de Donald Trump, quien se adjudicó la captura del líder del CJNG. (Infobae México / Jovani Pérez)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, atribuyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) la planeación y ejecución del operativo militar que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero.

En entrevista con el periodista Jaeson Jones, corresponsal de Newsmax, cadena de televisión con una línea editorial de derecha, las expresiones del funcionario comienzan a resonar en círculos políticos por defender una narrativa que contrasta con dichos del presidente Donald Trump, quien durante un evento público en Washington a finales de febrero atribuyó a su administración el abatimiento del líder del CJNG: “También hemos eliminado a uno de los más siniestros líderes de los carteles, como todos vieron ayer”.

Omar García Harfuch y los detalles del operativo militar en Tapalpa

Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero durante su traslado a la Ciudad de México. El líder del CJNG resultó gravemente herido tras un enfrentamiento entre miembros de su cártel con militares en Tapalpa, municipio enclavado en la sierra de Jalisco.

Según Omar García Harfuch, la operación militar se desarrolló en menos de 24 horas, con tres fases clave.

El enfrentamiento entre miembros del
El enfrentamiento entre miembros del CJNG y militares en Tapalpa duró cerca de dos horas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
“Se realizó en tres componentes: un componente terrestre, donde iban también elementos de Fuerzas Especiales del Ejército; un componente aéreo, donde iban seis helicópteros con personal de Fuerzas Especiales del Ejército y aviones de la Fuerza Aérea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.

Subrayó que el enfrentamiento duró dos horas y que la eliminación del objetivo representa la aplicación de una política de cero impunidad frente al narcotráfico.

“Lo que más le duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad. Entonces, repito, es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad”.

Harfuch refuerza su imagen como aliado de Washington

La participación de Omar García Harfuch en el reportaje de Newsmax reafirmó su figura como una bisagra en las relaciones bilaterales entre la administración de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

A finales de 2025, el diario The New York Times resaltó la gestión del funcionario al frente de la Secretaría de Seguridad y subrayó que su labor permitió reforzar el intercambio de inteligencia entre ambos países, además de reducir las inquietudes en Washington respecto a la capacidad de México para combatir a los cárteles.

Al margen, medios estadounidenses han consignado declaraciones de funcionarios de la Central Intelligence Agency y del Federal Bureau of Investigation ante el Congreso, donde destacan los avances en operativos conjuntos contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

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