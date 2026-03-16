Arranca revisión del T-MEC: México propone la eliminación de aranceles y acuerdo trilateral

Para Marcelo Ebrard, la prioridad de México en la revisión del T-MEC será fortalecer el acuerdo comercial en la región.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que México iniciará esta semana la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los acuerdos comerciales más relevantes para la región de Norteamérica.

A través de redes sociales, el funcionario detalló que el plan estratégico para enfrentar este proceso fue aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum y establece el calendario inicial de negociaciones.

“Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum. Cabeza fría y firmeza nos guiarán”, publicó el titular de Economía.

A través de su cuenta en X, Marcelo Ebrard señaló que el plan rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El anuncio marca el inicio formal de las gestiones diplomáticas y comerciales del gobierno mexicano frente a sus principales socios económicos.

Calendario de reuniones entre México y Estados Unidos

De acuerdo con la agenda presentada por la Secretaría de Economía, el proceso comenzará con encuentros preparatorios entre funcionarios de ambos países.

Las primeras actividades programadas son:

Martes 17 de marzo : reunión previa virtual para coordinar las posturas del gobierno mexicano.

Miércoles 18 de marzo : primera ronda de conversaciones oficiales entre representantes de México y Estados Unidos.

Participación de funcionarios del área de comercio exterior y del equipo negociador mexicano .

Encuentro presencial en oficinas de la Representación Comercial de Estados Unidos.

En estas reuniones también participará el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, quien sostendrá encuentros preparatorios con sus contrapartes en Washington.

Permanencia del tratado y eliminación de aranceles, las prioridades de México

Durante la revisión del acuerdo comercial, la delegación mexicana planteará dos objetivos centrales: mantener vigente el T-MEC y reducir barreras comerciales.

México buscará la eliminación de aranceles como parte de su estrategia para mantener la competitividad de sus exportaciones. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Según explicó Ebrard, el gobierno mexicano buscará asegurar que el tratado continúe como el principal marco que regula el comercio entre los tres países.

Al mismo tiempo, México propondrá la eliminación de aranceles, una medida considerada estratégica para mantener la competitividad de las exportaciones mexicanas en el mercado estadounidense.

El funcionario subrayó que el país llegará a la negociación con capacidad para defender sus intereses económicos.

En declaraciones previas, sostuvo que México cuenta con un peso relevante en la relación comercial con Estados Unidos.

Tres temas clave que marcarán la agenda de la revisión

Además de la continuidad del tratado, las conversaciones abordarán varios aspectos del comercio regional que han generado debate en los últimos años.

Entre los temas principales destacan:

Reducción de la dependencia comercial respecto a Asia .

Reglas de origen , que determinan dónde se producen los bienes para acceder a beneficios del tratado .

Seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte.

Sobre este último punto, Ebrard explicó que los cambios en el comercio internacional y los conflictos geopolíticos han puesto en evidencia la importancia de garantizar el abastecimiento de insumos estratégicos.

El T-MEC es uno de los acuerdos comerciales más relevantes para la región de Norteamérica, regulando el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

También señaló que el origen de los productos será cada vez más relevante para determinar su acceso a los mercados de la región.

Próximas etapas de la negociación del acuerdo comercial

El proceso de revisión del T-MEC continuará en los próximos meses con reuniones adicionales entre los tres países que integran el acuerdo.

Tras el primer encuentro con Estados Unidos, el gobierno mexicano prevé iniciar conversaciones con Canadá en mayo.

El calendario establece que las propuestas y recomendaciones derivadas de la revisión deberán presentarse antes del 1 de junio, previo a la evaluación formal del tratado prevista para el 1 de julio.

La revisión ocurre en un contexto de debate político y económico en la región, particularmente en Estados Unidos, donde algunos sectores han cuestionado el impacto del acuerdo comercial.

Ante este escenario, el gobierno mexicano busca consolidar una postura conjunta para defender la integración económica de América del Norte y preservar las condiciones que han permitido el crecimiento del comercio regional en los últimos años.