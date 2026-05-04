Qué es la craneosinostosis: la enfermedad que afecta a uno de cada dos mil bebés y que el IMSS ya opera

Especialistas del IMSS en La Raza coordinaron una intervención quirúrgica inédita, enfocada en la craneosinostosis. (IMSS)

El Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se convirtió en escenario de un hecho inédito en la medicina pública mexicana.

Por primera vez, la institución reunió a un equipo multidisciplinario para abordar exclusivamente la craneosinostosis, una enfermedad poco reconocida en la conversación médica cotidiana, pero que representa una demanda creciente dentro de la neurocirugía pediátrica.

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Durante la jornada, equipos multidisciplinarios realizaron varias cirugías programadas a menores de edad. El objetivo fue reducir los tiempos de espera, optimizar recursos y fortalecer la formación de especialistas en procedimientos complejos, todo ello dentro de un ambiente hospitalario que prioriza la seguridad y la calidad en la atención.

El IMSS ha subrayado que este tipo de jornadas permiten afrontar rezagos acumulados, ya que un número considerable de pacientes permanecía en lista de espera debido a la complejidad y la alta especialización que requieren estas intervenciones.

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Además, el evento sirvió para sentar un precedente en la organización de futuros programas enfocados en patologías con necesidades quirúrgicas específicas.

El IMSS señala que estas jornadas ayudan a reducir la lista de espera en casos complejos y sientan las bases para futuros programas de atención a patologías que requieren cirugía especializada. (IMSS)

Qué es la craneosinostosis y cómo se diagnostica

La craneosinostosis es definida por especialistas del IMSS como el cierre prematuro de una o más suturas craneales, es decir, las uniones entre los diferentes huesos del cráneo infantil.

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Dicho cierre impide el crecimiento normal del cráneo y puede derivar en complicaciones estéticas y neurológicas, además de afectar el desarrollo integral del menor.

El diagnóstico suele basarse en la observación clínica de la forma del cráneo y la detección de fontanelas cerradas antes de lo esperado.

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Los médicos recurren a estudios de imagen, como la tomografía computarizada, para confirmar el diagnóstico y planificar la intervención quirúrgica.

Los pediatras y padres deben estar atentos a signos como deformidades en la cabeza, ausencia de crecimiento cefálico y anomalías en la forma de la frente o el rostro.

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La incidencia estimada de la enfermedad, según los datos oficiales del IMSS, es de entre uno de cada 2.000 a uno de cada 2.500 recién nacidos vivos.

Sin embargo, desde la institución advierten que la cifra real podría ser mayor, ya que se trata de una patología subdiagnosticada y, por ello, muchos pacientes no reciben tratamiento a tiempo.

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El pronóstico en casos de craneosinostosis mejora cuando la cirugía se realiza antes del primer año de vida, advierten especialistas.(IMSS)

Importancia de la intervención temprana

El pronóstico de los niños con craneosinostosis está estrechamente vinculado con la prontitud en la intervención quirúrgica.

Los especialistas destacan que la cirugía debe realizarse antes del primer año de vida para obtener mejores resultados, tanto en el aspecto estético como en la protección del desarrollo neurológico.

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“Es muy importante que estos niños se operen antes del año de edad”, enfatizaron los responsables de la jornada en el Hospital General del IMSS.

El cierre anticipado de las suturas craneales puede provocar un aumento de la presión intracraneal, malformaciones evidentes del cráneo y alteraciones en el desarrollo cognitivo y motor.

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Por estas razones, el IMSS insiste en la necesidad de capacitar al personal de salud para la detección precoz y de sensibilizar a la comunidad sobre los signos de alarma.

El impacto de la jornada inaugural fue inmediato: varios pacientes recibieron la atención que requerían tras un periodo prolongado de espera.

El evento también permitió evaluar la capacidad operativa de los equipos y sentó las bases para futuros programas similares en otras unidades hospitalarias del país.

El Hospital General del CMN La Raza, del IMSS, reunió por primera vez a un equipo multidisciplinario para tratar la craneosinostosis, una enfermedad poco visible en la medicina pública. (IMSS)

Perspectiva institucional y retos futuros

El IMSS ha manifestado su compromiso de continuar con este tipo de jornadas quirúrgicas, que no solo resuelven casos rezagados, sino que también contribuyen a la actualización y capacitación de los equipos médicos involucrados.

La intención es replicar este modelo y crear una red de atención que garantice el diagnóstico y tratamiento oportunos en todo el sistema.

La craneosinostosis representa un desafío significativo para la salud pública mexicana.

La experiencia reciente en el Hospital General del CMN La Raza pone sobre la mesa la urgencia de fortalecer los mecanismos de detección, referencia y atención especializada, para que ningún menor con esta condición quede sin la posibilidad de acceder a una solución quirúrgica adecuada.

El esfuerzo conjunto de personal médico, administrativo y de apoyo en la realización de la jornada ha demostrado que es posible avanzar en la atención de enfermedades complejas cuando se priorizan la colaboración y la formación continua.

De este modo, el IMSS demuestra su capacidad para enfrentar los desafíos de la neurocirugía pediátrica y establece un precedente en el tratamiento de la craneosinostosis en México.