Claudia Sheinbaum llega a Washington D. C. para el sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México sostendrá un encuentro con Donald Trump y Mark Carney antes del sorteo del Mundial 2026. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó la noche del jueves 4 de diciembre a Washington D. C. para participar en el sorteo de la Copa Mundial 2026, evento que marca su primera visita oficial a EEUU como jefa de Estado. Sheinbaum arribó a la Base de la Fuerza Aérea Andrews pasadas las 23:00 horas, según los registros oficiales. El traslado se realizó con un dispositivo de seguridad reforzado, propio de los protocolos establecidos para mandatarios internacionales.

De acuerdo con fuentes del gobierno mexicano, Sheinbaum viajó a bordo de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), manteniendo la línea de viajes oficiales con aeronaves institucionales. Al llegar la mandataria estuvo acompañada por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien figura como uno de los principales enlaces diplomáticos en la relación bilateral. Al llegar a la capital estadounidense, la comitiva mexicana se dirigió a un hotel localizado cercano a la Casa Blanca, donde la presidenta permanecerá durante su estancia.

Antes de partir hacia Washington D. C., la presidenta de México utilizó su cuenta oficial en la red social X para informar sobre su viaje y los compromisos en la agenda internacional de ese día. En el mensaje compartido a través de la plataforma digital, Sheinbaum hizo énfasis en la representación mexicana en el primer evento oficial relacionado con la Copa Mundial FIFA 2026.

Sheinbaum tomó sus redes social para infromar sobre su viaje a EEUU. (Captura de pantalla X: @claudiashein)

“Hoy viajamos a Washington para representar a México en el primer evento de la Copa Mundial FIFA 2026, en el que también participan el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, publicó la mandataria, subrayando la naturaleza conjunta del acto entre los líderes de América del Norte.

La agenda oficial para este viernes contempla un encuentro entre Claudia Sheinbaum, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Según el cronograma divulgado por las autoridades mexicanas, la reunión prevé ser breve e informal y no tiene carácter bilateral ni trilateral.

Tras la reunión, Sheinbaum participará de forma activa en el sorteo de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en Washington D. C.. El torneo contará con la participación simultánea de México, Estados Unidos y Canadá como sedes, un hecho inédito en la historia reciente de la máxima competencia futbolística.

Posteriormente, la jefa del Ejecutivo mexicano tiene previsto mantener un acercamiento con integrantes de la comunidad migrante mexicana residente en la capital estadounidense. El regreso a la Ciudad de México está programado para la noche del mismo viernes, tras concluir la agenda marcada para su primera visita oficial a territorio estadounidense como presidenta de la República.

Después del sorteo del Mundial, la jefa del Ejecutivo mexicano tiene previsto mantener un acercamiento con integrantes de la comunidad migrante mexicana residente en la capital estadounidense.| (Gobierno de México

